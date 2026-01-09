Buque de guerra ruso llegó a Sudáfrica para maniobras navales con China e Irán tras tensiones con EEUU

Los ejercicios, denominados “Voluntad para la paz 2026”, están dirigidos por China y cuentan con la participación de navíos de once países pertenecientes al grupo de naciones emergentes BRICS, que el presidente Donald Trump tachó de “antiestadounidense”.

Emiratos Árabes Unidos también prevé enviar barcos, dijo a la cadena Newzroom Africa el viceministro sudafricano de Defensa, Bantu Holomisa. Otros Estados de los BRICS, como Indonesia, Etiopía y Brasil, enviarán observadores, agregó el viceministro. Los demás integrantes del grupo son India, Egipto y Arabia Saudita.

Detalles de las maniobras militares en Sudáfrica

Los ejercicios permitirán “intercambiar las mejores prácticas y mejorar las capacidades operativas conjuntas”, indicaron las fuerzas armadas sudafricanas.

Holomisa precisó que “este ejercicio se programó mucho antes de las tensiones a las que estamos asistiendo hoy en día”.

En principio, debían haberse realizado en noviembre de 2025, pero se postergaron porque coincidían con la cumbre del G20 en Johannesburgo, a la que EEUU se negó a asistir.

Washington también expulsó al embajador sudafricano el año pasado e impuso aranceles del 30 % al país.

Los ejercicios conjuntos “no tienen nada que ver con Venezuela en absoluto”, señaló a la AFP un portavoz del Ministerio de Defensa sudafricano. “No vayamos a pulsar el botón del pánico solo porque Estados Unidos tenga un problema con otros países”, comentó Holomisa. “Esos no son nuestros enemigos”.

“Centrémonos en cooperar con los países de los BRICS y asegurémonos de que nuestros mares, especialmente el océano Índico y el Atlántico, sean seguros”, agregó el viceministro.