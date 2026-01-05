"No hay guerra contra Venezuela", afirmó representante de EEUU en la ONU

El representante permanente de Estados Unidos (EEUU) ante la ONU, Mike Waltz, afirmó este lunes que su país no está librando ninguna guerra contra Venezuela, pese a la agresión militar masiva lanzada por EEUU en territorio venezolano el pasado 3 de enero, que concluyó con el secuestro del presidente del país latinoamericano, Nicolás Maduro, y de su esposa, Cilia Flores.