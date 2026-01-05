"No hay guerra contra Venezuela", afirmó representante de EEUU en la ONU

El representante permanente de Estados Unidos (EEUU) ante la ONU, Mike Waltz, afirmó este lunes que su país no está librando ninguna guerra contra Venezuela, pese a la agresión militar masiva lanzada por EEUU en territorio venezolano el pasado 3 de enero, que concluyó con el secuestro del presidente del país latinoamericano, Nicolás Maduro, y de su esposa, Cilia Flores.
Según Waltz, EEUU llevó a cabo una operación "rigurosa, facilitada por el Ejército estadounidense, contra dos fugitivos de la Justicia estadounidense", en referencia al presidente venezolano y su mujer.
"Como ha dicho el secretario [de Estado de EEUU, Marco] Rubio, no hay guerra contra Venezuela ni contra su pueblo. No estamos ocupando el país. Esta fue una operación de aplicación de la ley en apoyo de acusaciones legales que han existido durante décadas, subrayó.
EEUU afirma que hay abrumadora evidencia contra Maduro
"Nicolás Maduro y su coacusada, Celia Flores, han sido trasladados a Estados Unidos para ser juzgados por sus crímenes", sostuvo, agregando que el mandatario venezolano "enfrenta cargos penales muy graves por su participación en una amplia conspiración para cometer narcoterrorismo, traficar cocaína y otras drogas, así como tráfico internacional de armas".
"La abrumadora evidencia de sus crímenes se presentará abiertamente en los tribunales estadounidenses", aseguró.