Cancillería uruguaya saludó el proceso electoral en Costa Rica

¿Quién es Laura Fernández?

A diferencia de otros líderes, Fernández llegó a la carrera presidencial sin experiencia en cargos de elección popular, pero con un sólido respaldo académico en Ciencia Política y una trayectoria como estratega en la gestión pública. Su paso por los ministerios de Planificación y de la Presidencia bajo el ala de Rodrigo Chaves le permitió construir un perfil de tecnócrata eficiente. "Sé cómo ser gerente en el sector público", ha reiterado para marcar distancia de los políticos tradicionales.

A pesar de su formación técnica, su campaña se cimentó en ser la heredera política de Chaves. Aunque su estilo es menos confrontativo que el del actual presidente, su plataforma es un espejo de las políticas actuales, lo que le permitió capitalizar la alta popularidad del mandatario sin desdibujar su propia identidad profesional.