El pasado domingo 1 de febrero de 2026, la República de Costa Rica celebró sus elecciones nacionales, una jornada que culminó con la elección de Laura Fernández como nueva presidenta del país. Ante este hecho, el Ministerio de Relaciones Exteriores del Uruguay hizo pública una declaración oficial el 2 de febrero para expresar su postura ante el evento institucional.
Candidata de la derecha
Cancillería uruguaya saludó el proceso electoral en Costa Rica
El Ministerio de Relaciones Exteriores emitió un comunicado oficial reconociendo la victoria de Laura Fernández y reafirmando los lazos diplomáticos entre ambas naciones.