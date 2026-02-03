Hacete socio para acceder a este contenido

Mundo Cancillería | Laura Fernández |

Candidata de la derecha

Cancillería uruguaya saludó el proceso electoral en Costa Rica

El Ministerio de Relaciones Exteriores emitió un comunicado oficial reconociendo la victoria de Laura Fernández y reafirmando los lazos diplomáticos entre ambas naciones.

Laura Fernández, nueva presidenta de Costa Rica.

Por Redacción Caras y Caretas

El pasado domingo 1 de febrero de 2026, la República de Costa Rica celebró sus elecciones nacionales, una jornada que culminó con la elección de Laura Fernández como nueva presidenta del país. Ante este hecho, el Ministerio de Relaciones Exteriores del Uruguay hizo pública una declaración oficial el 2 de febrero para expresar su postura ante el evento institucional.

El comunicado de la Cancillería uruguaya comenzó por saludar tanto al pueblo como al Estado costarricense. En el texto, el Gobierno de Uruguay calificó el desarrollo de los comicios como un "ejercicio democrático ejemplar", destacando la normalidad y el civismo con el que se llevó a cabo la votación en el país centroamericano.

De manera formal, el Gobierno uruguayo extendió sus felicitaciones a Laura Fernández, quien resultó electa tras imponerse en primera vuelta con un margen superior al 48% de los votos, según los datos proporcionados por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) de Costa Rica. Fernández, politóloga de 39 años, se convertirá en la segunda mujer en ocupar la presidencia en la historia de esa nación.

¿Quién es Laura Fernández?

A diferencia de otros líderes, Fernández llegó a la carrera presidencial sin experiencia en cargos de elección popular, pero con un sólido respaldo académico en Ciencia Política y una trayectoria como estratega en la gestión pública. Su paso por los ministerios de Planificación y de la Presidencia bajo el ala de Rodrigo Chaves le permitió construir un perfil de tecnócrata eficiente. "Sé cómo ser gerente en el sector público", ha reiterado para marcar distancia de los políticos tradicionales.

A pesar de su formación técnica, su campaña se cimentó en ser la heredera política de Chaves. Aunque su estilo es menos confrontativo que el del actual presidente, su plataforma es un espejo de las políticas actuales, lo que le permitió capitalizar la alta popularidad del mandatario sin desdibujar su propia identidad profesional.

