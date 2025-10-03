Cerca de Gaza el Marinette también fue interceptado pero una nueva flotilla está en camino

En esta ocasión el bloqueo fue superado por el Mikeno, que logró adentrarse en la zona de exclusión durante el operativo que terminó con la detención de mas de 450 presonas, posteriormente se supo que por una avería mecánica el Marinette se había alejado de la flotilla principal y no estuvo durante el operativo, por lo que logró avanzar aún más hacia la costa de Gaza, sin embargo menos de 80 millas náuticas antes de tocar tierra también fue interceptado y su tripulación se sumó al grueso de los detenidos.