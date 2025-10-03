Cerca de Gaza el Marinette también fue interceptado pero una nueva flotilla está en camino

Con la detención de la tripulación del Marinette se cierra el capítulo de la flotilla internacional humanitaria SUMUD, que había atravesado el Mediterráneo desde el sur de España con el fin de romper el bloqueo que desde 2007 se ha impuesto sobre Gaza, uno de los últimos reductos palestinos al suroeste de Israel.
Hacete socio para acceder a este contenido
Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.ASOCIARME
Caras y Caretas Diario
En tu email todos los días
En esta ocasión el bloqueo fue superado por el Mikeno, que logró adentrarse en la zona de exclusión durante el operativo que terminó con la detención de mas de 450 presonas, posteriormente se supo que por una avería mecánica el Marinette se había alejado de la flotilla principal y no estuvo durante el operativo, por lo que logró avanzar aún más hacia la costa de Gaza, sin embargo menos de 80 millas náuticas antes de tocar tierra también fue interceptado y su tripulación se sumó al grueso de los detenidos.
Una nueva flotilla
Se sabe que un grupo de 9 embarcaciones partieron el pasado 27 de septiembre desde el puerto de Catania, en la isla de Sicilia, Italia, mientras que el Conscience, embarcación que ya fue atacada con drones en el primer intento de ingreso del presente año por parte de una flotilla, partió del puerto de Otranto en el sur de la península itálica sumándose a las otras embarcaciones que pretenden llegar a tierra en Gaza dentro de una semana.