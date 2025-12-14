Chile decide en segunda vuelta: más de 15 millones votan entre Jara y Kast

El lunes 15 de diciembre, desde las 14:00 horas, se reunirán los Colegios Escrutadores para revisar y verificar los resultados preliminares.

Participación histórica

La elección se desarrolla bajo veda electoral, vigente desde la medianoche del viernes 12 y hasta el cierre de la jornada. La presidenta del Servel, Pamela Figueroa, aseguró que “todo está listo para que el proceso se desarrolle con normalidad, seguridad y transparencia”, tras más de 1.500 fiscalizaciones en terreno y 250 en plataformas digitales.

La seguridad, el orden público y el control de la inmigración irregular fueron los ejes centrales de la campaña. La primera vuelta del 16 de noviembre registró una participación histórica del 85%, impulsada por el voto obligatorio, un antecedente que eleva las expectativas para esta definición presidencial.

La agenda de reformas impulsada por el estallido social de 2019, que encumbró al actual presidente, Gabriel Boric, han quedado relegadas, dada la de urgencias que expresa la ciudadanía por la inseguridad la migración irregular, pese a seguir siendo uno de los países más seguros del continente.

Agenda

La inercia de las preocupaciones ciudadanas empujó a ambos candidatos a prometer un mayor control estatal en la frontera norte y fortalecer la lucha contra el crimen organizado, pero el ultraderechista Jose Antonio Kast propuso medidas más duras, como la expulsión masiva de migrantes, tipificar la migración irregular como un delito o construir cárceles de máxima seguridad con aislamiento total para líderes del narcotráfico.

La campaña de Jeannette Jara, abogada y exministra de Trabajo del Gobierno de Boric, se centró inicialmente en sus planes para estimular el lento crecimiento económico y abordar las preocupaciones de larga data sobre la desigualdad de ingresos, que desencadenó el estallido social de 2019. Pero, en un intento por comerle terreno a Kast en la segunda vuelta, ha lanzado mayores referencias a medidas enérgicas contra la delincuencia.