José Antonio Kast será el presidente chileno más cercano al pinochetismo tras la dictadura

Más de 15,7 millones de ciudadanos estaban llamados a elegir a su próximo jefe de Estado para el período 2026-2030, que asumirá el poder el próximo 11 de marzo. Como ya ocurrió en la primera vuelta del 16 de noviembre, en la que Jara quedó primera con el 26,85% de los votos; seguida por Kast, que obtuvo el 23,92%, y otros seis candidatos minoritarios, estas han sido las primeras elecciones con el voto totalmente obligatorio y bajo pena de multa, salvo excepciones contempladas en la ley y quienes estén en el exterior.