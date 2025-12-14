El ultraderechista José Antonio Kast, que defiende gran parte del legado del dictador Augusto Pinochet (1973-1990), se impuso a Jeannette Jara en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales chilenas de este domingo. Según los datos difundidos por el Servicio Electoral de Chile (Servel), el líder del Partido Republicano mantiene una amplia ventaja sobre Jara, quien ya reconoció su derrota.
El señor de la derecha
José Antonio Kast será el presidente chileno más cercano al pinochetismo tras la dictadura
