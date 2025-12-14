Hacete socio para acceder a este contenido

Mundo José Antonio Kast | Chile |

El señor de la derecha

José Antonio Kast será el presidente chileno más cercano al pinochetismo tras la dictadura

El ultraderechista sacó una importante diferencia y Jeannette Jara ya reconoció la derrota en Chile.

Por Redacción Caras y Caretas

El ultraderechista José Antonio Kast, que defiende gran parte del legado del dictador Augusto Pinochet (1973-1990), se impuso a Jeannette Jara en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales chilenas de este domingo. Según los datos difundidos por el Servicio Electoral de Chile (Servel), el líder del Partido Republicano mantiene una amplia ventaja sobre Jara, quien ya reconoció su derrota.

Esta es la tercera vez que Kast, abogado de ascendencia alemana de 59 años, intenta llegar al Palacio de la Moneda, tras las elecciones de 2017, en las que no pasó de la primera vuelta, y 2021, cuando fue superado por Boric, que arrastra meses de fuerte desaprobación en las encuestas y que no ha podido presentarse a estos comicios porque la Constitución impide la reelección para un segundo periodo consecutivo.

El más cercano a Pinochet

Hasta ahora, desde que Chile recuperó la democracia en 1990, la derecha sólo había triunfado con el fallecido Sebastián Piñera, que gobernó entre 2010 y 2014, y entre 2018 y 2022.

Más de 15,7 millones de ciudadanos estaban llamados a elegir a su próximo jefe de Estado para el período 2026-2030, que asumirá el poder el próximo 11 de marzo. Como ya ocurrió en la primera vuelta del 16 de noviembre, en la que Jara quedó primera con el 26,85% de los votos; seguida por Kast, que obtuvo el 23,92%, y otros seis candidatos minoritarios, estas han sido las primeras elecciones con el voto totalmente obligatorio y bajo pena de multa, salvo excepciones contempladas en la ley y quienes estén en el exterior.

