Orsi felicitó a Kast y anticipó primer contacto tras la elección en Chile

El presidente de la República, Yamandú Orsi, transmitió su saludo al presidente electo de Chile, José Antonio Kast, tras conocerse el resultado de la segunda vuelta presidencial celebrada el domingo 14 de diciembre. Sufragaron más de 13,3 millones de personas en total, con 13.362.344 votos emitidos, de los cuales 12.417.729 fueron válidos.
Hacete socio para acceder a este contenido
Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.ASOCIARME
Caras y Caretas Diario
En tu email todos los días
Orsi felicitó a Kast por el triunfo electoral y le deseó éxito en la gestión que comenzará el 11 de marzo de 2026 y se extenderá hasta 2030. Ambos mandatarios acordaron mantener una comunicación telefónica este lunes 15 de diciembre, como primer contacto formal tras el balotaje.
Elecciones en Chile
Los comicios en Chile tuvieron una elevada participación, con millones de ciudadanos habilitados para votar y el retorno del voto obligatorio en la segunda vuelta, lo que contribuyó a un significativo nivel de participación ciudadana. Según el boletín oficial del Servicio Electoral (Servel), Kast resultó electo con cerca del 58,2 % de los votos, superando a su rival Jeannette Jara, quien obtuvo cerca del 41,8 %, en un proceso seguido de cerca por los organismos electorales y autoridades nacionales e internacionales.
Kast había quedado en segundo lugar en la primera vuelta celebrada el 16 de noviembre, mientras que Jara encabezó esa instancia con una leve ventaja, lo que obligó a definir el resultado en ballotage.
El presidente electo de Chile ha prometido implementar políticas orientadas a enfrentar lo que define como desafíos de seguridad y orden público.
Kast asumirá la presidencia el 11 de marzo de 2026, encabezando el Ejecutivo durante el período 2026-2030. La jornada electoral transcurrió con normalidad y reflejó un debate intenso entre las propuestas de los contendientes, en un contexto de alta movilización ciudadana y expectativas internacionales.
La comunicación entre Orsi y Kast se da en este marco de resultados oficiales, y plantea la posibilidad de fortalecer el diálogo bilateral entre Uruguay y Chile en los próximos años, en particular sobre asuntos regionales de interés común.