Orsi felicitó a Kast y anticipó primer contacto tras la elección en Chile

Kast había quedado en segundo lugar en la primera vuelta celebrada el 16 de noviembre, mientras que Jara encabezó esa instancia con una leve ventaja, lo que obligó a definir el resultado en ballotage.

El presidente electo de Chile ha prometido implementar políticas orientadas a enfrentar lo que define como desafíos de seguridad y orden público.

Kast asumirá la presidencia el 11 de marzo de 2026, encabezando el Ejecutivo durante el período 2026-2030. La jornada electoral transcurrió con normalidad y reflejó un debate intenso entre las propuestas de los contendientes, en un contexto de alta movilización ciudadana y expectativas internacionales.

La comunicación entre Orsi y Kast se da en este marco de resultados oficiales, y plantea la posibilidad de fortalecer el diálogo bilateral entre Uruguay y Chile en los próximos años, en particular sobre asuntos regionales de interés común.