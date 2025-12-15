Hacete socio para acceder a este contenido

Brasil | Sébastien Lecornu

Firma en riesgo

Alerta: Francia pide aplazar la firma del acuerdo comercial UE-Mercosur

El acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur, está previsto que se firme el próximo 20 de diciembre en Brasil.

El primer ministro de Francia Sébastien Lecornu junto al presidente Emmanuel Macron.

Lecornu, en un comunicado emitido cuatro días antes de la cumbre de los jefes de Estado y de Gobierno de la UE en Bruselas, aseguró que Francia solo puede tomar una decisión definitiva una vez que los elementos concretos y operativos sobre las medidas de protección de la agricultura europea estén establecidos. "Es evidente que, en este contexto, no se dan las condiciones para que el Consejo de la UE vote sobre la autorización de la firma del acuerdo", afirmó Lecornu, pidiendo que se pospongan los plazos previstos para continuar con las negociaciones y asegurar que las salvaguardas agrícolas sean efectivas.

Preocupaciones de los agricultores franceses

La solicitud de Francia se produce en un contexto de gran descontento en el sector agrícola francés, que se encuentra protestando contra la normativa de sacrificio de bovinos en caso de detectar dermatosis nodular contagiosa y contra el acuerdo de libre comercio con el Mercosur, temiendo que la llegada de productos sudamericanos más baratos perjudique a los agricultores europeos. Los productores franceses temen que el acuerdo con Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay permita la entrada de productos con normas ambientales y de seguridad alimentaria menos estrictas que las de la UE.

A pesar de que la Comisión Europea propuso algunas salvaguardias para proteger la agricultura de la UE, Lecornu subrayó que estos avances aún son insuficientes y deben ser completados e implementados de manera sólida y eficaz. En octubre, la Comisión presentó una propuesta de medidas protectoras para complementar el acuerdo con Mercosur, pero esta propuesta aún debe ser votada en el Parlamento Europeo y adoptada por el Consejo de la UE esta semana.

Tres condiciones para el acuerdo con Mercosur

Francia ha establecido tres condiciones esenciales para su aceptación del acuerdo con Mercosur:

  • Salvaguardias agrícolas sólidas y operativas.

  • Normas de competencia leal, asegurando que los productos importados cumplan con los mismos requisitos que los productos europeos.

  • Controles eficaces sobre las importaciones para garantizar que no haya distorsiones en el mercado europeo.

Lecornu recordó que Francia ha sido clara desde el inicio de las negociaciones en Montevideo en 2024, cuando expresó que el acuerdo tal como estaba presentado por la Comisión Europea no era aceptable. "La agricultura y la protección del consumidor no pueden ser consideradas moneda de cambio", señaló el primer ministro francés, insistiendo en que Francia no comprometerá su soberanía agrícola.

