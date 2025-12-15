Alerta: Francia pide aplazar la firma del acuerdo comercial UE-Mercosur

A pesar de que la Comisión Europea propuso algunas salvaguardias para proteger la agricultura de la UE, Lecornu subrayó que estos avances aún son insuficientes y deben ser completados e implementados de manera sólida y eficaz. En octubre, la Comisión presentó una propuesta de medidas protectoras para complementar el acuerdo con Mercosur, pero esta propuesta aún debe ser votada en el Parlamento Europeo y adoptada por el Consejo de la UE esta semana.
Tres condiciones para el acuerdo con Mercosur
Francia ha establecido tres condiciones esenciales para su aceptación del acuerdo con Mercosur:
-
Salvaguardias agrícolas sólidas y operativas.
-
Normas de competencia leal, asegurando que los productos importados cumplan con los mismos requisitos que los productos europeos.
-
Controles eficaces sobre las importaciones para garantizar que no haya distorsiones en el mercado europeo.
Lecornu recordó que Francia ha sido clara desde el inicio de las negociaciones en Montevideo en 2024, cuando expresó que el acuerdo tal como estaba presentado por la Comisión Europea no era aceptable. "La agricultura y la protección del consumidor no pueden ser consideradas moneda de cambio", señaló el primer ministro francés, insistiendo en que Francia no comprometerá su soberanía agrícola.