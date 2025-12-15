Alerta: Francia pide aplazar la firma del acuerdo comercial UE-Mercosur

Lecornu, en un comunicado emitido cuatro días antes de la cumbre de los jefes de Estado y de Gobierno de la UE en Bruselas, aseguró que Francia solo puede tomar una decisión definitiva una vez que los elementos concretos y operativos sobre las medidas de protección de la agricultura europea estén establecidos. "Es evidente que, en este contexto, no se dan las condiciones para que el Consejo de la UE vote sobre la autorización de la firma del acuerdo", afirmó Lecornu, pidiendo que se pospongan los plazos previstos para continuar con las negociaciones y asegurar que las salvaguardas agrícolas sean efectivas.