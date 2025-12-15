El martes 23 de diciembre, el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT) llevará adelante el segundo sorteo anual para la adjudicación de préstamos destinados a cooperativas de viviendas, una instancia fundamental dentro de la política habitacional del país. Una alegría para muchas familias que están a la espera.
750 viviendas: el sorteo que puede cambiar el destino de 78 cooperativas
El MVOT realiza el segundo sorteo anual de préstamos para cooperativas. 78 organizaciones compiten por 548 cupos y 202 se asignan de forma directa.