Sociedad

MVOT

750 viviendas: el sorteo que puede cambiar el destino de 78 cooperativas

El MVOT realiza el segundo sorteo anual de préstamos para cooperativas. 78 organizaciones compiten por 548 cupos y 202 se asignan de forma directa.

Sorteo para cooperativas de viviendas.

 Presidencia
El evento se realizará en el Espacio Modelo, con la presencia de la ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Tamara Paseyro, el subsecretario Christian Di Candia, y autoridades de la cartera. En total, el plan anual prevé la construcción de 1.500 viviendas, distribuidas en dos sorteos de 750 cupos cada uno.

Según lo establecido en la resolución ministerial 66/2025, las cooperativas que participaron en tres instancias anteriores sin resultar favorecidas accederán a la adjudicación directa de préstamos. Este mecanismo reconoce la trayectoria y persistencia de esas organizaciones y permitirá asignar 202 viviendas sin pasar por sorteo. De esta forma, en la instancia del martes se sortearán los 548 cupos restantes.

78 cooperativas participarán

Participarán 78 cooperativas que representan un total de 2.401 viviendas proyectadas. De ese conjunto, 73 cooperativas corresponden a la modalidad de ayuda mutua, mientras que las restantes operan bajo el sistema de ahorro previo. La distribución de los cupos refleja esa composición: 506 viviendas serán destinadas a cooperativas de ayuda mutua y 42 a las de ahorro previo.

La convocatoria tiene alcance nacional. De las cooperativas inscriptas, 30 son de Montevideo, 16 de Salto y 9 de Cerro Largo. También participan organizaciones de Maldonado, Durazno, Florida, Lavalleja, Paysandú, Río Negro, Soriano, Artigas, Canelones, Flores, Rocha, San José y Tacuarembó.

El sorteo representa una expectativa central para cientos de familias que integran el sistema cooperativo, uno de los pilares históricos de la política de vivienda en Uruguay, y vuelve a poner en agenda el alcance territorial y social de los programas del MVOT.

