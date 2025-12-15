750 viviendas: el sorteo que puede cambiar el destino de 78 cooperativas

78 cooperativas participarán

Participarán 78 cooperativas que representan un total de 2.401 viviendas proyectadas. De ese conjunto, 73 cooperativas corresponden a la modalidad de ayuda mutua, mientras que las restantes operan bajo el sistema de ahorro previo. La distribución de los cupos refleja esa composición: 506 viviendas serán destinadas a cooperativas de ayuda mutua y 42 a las de ahorro previo.

La convocatoria tiene alcance nacional. De las cooperativas inscriptas, 30 son de Montevideo, 16 de Salto y 9 de Cerro Largo. También participan organizaciones de Maldonado, Durazno, Florida, Lavalleja, Paysandú, Río Negro, Soriano, Artigas, Canelones, Flores, Rocha, San José y Tacuarembó.

El sorteo representa una expectativa central para cientos de familias que integran el sistema cooperativo, uno de los pilares históricos de la política de vivienda en Uruguay, y vuelve a poner en agenda el alcance territorial y social de los programas del MVOT.