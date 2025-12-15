Atentado en Sídney: Uruguay condenó el ataque y reafirmó su rechazo al odio

El tiroteo contra la comunidad judía de Sídney ha dejado al menos 12 fallecidos y 29 heridos. En la celebración por el inicio de la festividad de Janucá, se encontraban casi un millar de personas.

La condena fue inmediata a nivel internacional. El secretario general de la ONU, António Guterres, expresó su horror por el ataque. Líderes europeos como Friedrich Merz, Emmanuel Macron y el primer ministro británico Keir Starmer se sumaron al repudio, al igual que el rey Carlos III.

Desde Estados Unidos, el secretario de Estado Marco Rubio condenó el atentado y afirmó que “el antisemitismo no tiene cabida en este mundo”. En tanto, desde Israel, el presidente Isaac Herzog instó a reforzar la lucha contra el antisemitismo, mientras que el primer ministro Bejamín Netanyahu vinculó el clima internacional con el ataque.

Uruguay, en sintonía con la comunidad internacional, reiteró su compromiso con la defensa de la paz, la convivencia y el rechazo absoluto a toda forma de violencia y discriminación.