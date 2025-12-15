Hacete socio para acceder a este contenido

Mundo

Impacto global

Atentado en Sídney: Uruguay condenó el ataque y reafirmó su rechazo al odio

Uruguay expresó su condena al atentado terrorista en Sídney que dejó decenas de víctimas y se sumó al repudio internacional contra el antisemitismo.

Uruguay condenó el atentado.

En un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores, Uruguay manifestó sus condolencias y solidaridad con el pueblo y el Gobierno australiano, así como con las familias de las víctimas y los heridos. Además, reafirmó su “más enérgico repudio a todo acto de violencia injustificado y a las manifestaciones de odio, extremismo, racismo y antisemitismo”.

Ataque

El ataque tuvo lugar en la zona de Bondi Beach, donde la Policía confirmó la identificación de dos sospechosos: uno fallecido y otro en estado crítico, mientras se investiga la posible participación de un tercer autor. Un transeúnte fue herido tras enfrentar a uno de los atacantes y desarmarlo, acción por la que fue considerado un héroe por testigos y autoridades.

El tiroteo contra la comunidad judía de Sídney ha dejado al menos 12 fallecidos y 29 heridos. En la celebración por el inicio de la festividad de Janucá, se encontraban casi un millar de personas.

La condena fue inmediata a nivel internacional. El secretario general de la ONU, António Guterres, expresó su horror por el ataque. Líderes europeos como Friedrich Merz, Emmanuel Macron y el primer ministro británico Keir Starmer se sumaron al repudio, al igual que el rey Carlos III.

Desde Estados Unidos, el secretario de Estado Marco Rubio condenó el atentado y afirmó que “el antisemitismo no tiene cabida en este mundo”. En tanto, desde Israel, el presidente Isaac Herzog instó a reforzar la lucha contra el antisemitismo, mientras que el primer ministro Bejamín Netanyahu vinculó el clima internacional con el ataque.

Uruguay, en sintonía con la comunidad internacional, reiteró su compromiso con la defensa de la paz, la convivencia y el rechazo absoluto a toda forma de violencia y discriminación.

