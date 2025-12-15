El Gobierno de Uruguay condenó el atentado ocurrido este domingo en Sídney, Australia, donde un ataque contra la comunidad judía durante una celebración de Janucá dejó al menos una docena de personas fallecidas y decenas de heridos. Lamentable y repudiable hecho que causó un impacto global.
Impacto global
Atentado en Sídney: Uruguay condenó el ataque y reafirmó su rechazo al odio
Uruguay expresó su condena al atentado terrorista en Sídney que dejó decenas de víctimas y se sumó al repudio internacional contra el antisemitismo.