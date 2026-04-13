Trump insultó al papa León XIV y este le respondió

Posteriormente, Trump afirmó a los periodistas que el sumo pontífice "no está haciendo un buen trabajo" al calificar a León XIV de "muy liberal" y asegurar que no cree en políticas firmes para frenar el crimen. "No soy un gran fan del papa León", reiteró.

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La respuesta del papa a Trump

El papa León XIV declaró este lunes que tiene intención de seguir alzando la voz contra la guerra tras el ataque directo del presidente de EEUU, que cuestionó el liderazgo del líder de la Iglesia católica y su postura en temas de seguridad.

"Seguiré manifestándome enérgicamente contra la guerra, buscando promover la paz, el diálogo y las relaciones multilaterales entre los Estados para encontrar soluciones justas a los problemas", afirmó el papa a Reuters.

Asimismo, indicó que no quiere entrar en una discusión con el inquilino de la Casa Blanca y añadió que no cree "que el mensaje del Evangelio deba ser malinterpretado como lo están haciendo algunas personas".

"Demasiadas personas inocentes están siendo asesinadas"

El sumo pontífice enfatizó que alguien tiene que alzar la voz y decir que "hay una mejor manera", ya que "hay demasiadas personas sufriendo en el mundo hoy en día" y "demasiadas personas inocentes están siendo asesinadas".

"El mensaje de la Iglesia, mi mensaje, el mensaje del Evangelio: 'Bienaventurados los pacificadores. No considero que mi papel sea político, ni el de un político'", concluyó León XIV.

Previamente, el primer papa nacido en EEUU ya había expresado su preocupación por conflictos internacionales y por políticas migratorias, en un tono que ha sido interpretado como crítico hacia Washington.