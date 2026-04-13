China: inició la sexta Exposición de Productos de Consumo: ¿cuáles son las tendencias?

En paralelo, se observa una evolución del consumo hacia productos de mayor valor agregado, especialmente en rubros como la moda, la cosmética, la alimentación y los bienes culturales. Esta transformación responde a una demanda cada vez más sofisticada dentro del mercado chino.

Otro de los aspectos destacados de la feria son los lanzamientos. Numerosas empresas eligen este espacio para presentar productos por primera vez, ya sea a nivel local, regional o global, consolidando a la exposición como una plataforma clave para anticipar las tendencias del consumo a escala internacional.

Caras y caretas (1)

Informe desde Haikou, provincia de Hainan, Wang Xiaochuan, de CGTN Español, para Caras y Caretas.