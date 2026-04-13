En la ciudad de Haikou, en la provincia de Hainan, se desarrolla la sexta edición de la Exposición Internacional de Productos de Consumo de China, el principal evento del sector en la región Asia-Pacífico. Durante seis días, el Centro Internacional de Convenciones y Exposiciones se transforma en un punto de encuentro para marcas, compradores y distribuidores de distintas partes del mundo.
Evento global
China: inició la sexta Exposición de Productos de Consumo: ¿cuáles son las tendencias?
Más de 3.400 marcas de 60 países participan en la exposición, con foco en tecnología, salud y consumo de alto valor para el mercado de China.