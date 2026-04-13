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Mundo Exposición | China | Consumo

Evento global

China: inició la sexta Exposición de Productos de Consumo: ¿cuáles son las tendencias?

Más de 3.400 marcas de 60 países participan en la exposición, con foco en tecnología, salud y consumo de alto valor para el mercado de China.

China celebra la sexta Exposición Internacional de Productos de Consumo.

China celebra la sexta Exposición Internacional de Productos de Consumo.

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En la ciudad de Haikou, en la provincia de Hainan, se desarrolla la sexta edición de la Exposición Internacional de Productos de Consumo de China, el principal evento del sector en la región Asia-Pacífico. Durante seis días, el Centro Internacional de Convenciones y Exposiciones se transforma en un punto de encuentro para marcas, compradores y distribuidores de distintas partes del mundo.

La magnitud del evento se refleja en la participación de más de 3.400 marcas provenientes de más de 60 países y regiones. Los productos internacionales ocupan cerca de dos tercios del espacio expositivo, en un contexto marcado por la diversidad de idiomas, pabellones nacionales y una fuerte presencia de empresas que buscan ingresar o consolidarse en el mercado chino.

Principales tendencias de consumo

El recorrido por la exposición permite identificar las principales tendencias de consumo. La tecnología ocupa un lugar central, con desarrollos vinculados a robots de servicio, soluciones de transporte inteligente y nuevas formas de movilidad orientadas al uso cotidiano. A su vez, el sector de la salud gana protagonismo con la presentación de equipamiento médico y avances en biotecnología por parte de firmas internacionales.

En paralelo, se observa una evolución del consumo hacia productos de mayor valor agregado, especialmente en rubros como la moda, la cosmética, la alimentación y los bienes culturales. Esta transformación responde a una demanda cada vez más sofisticada dentro del mercado chino.

Otro de los aspectos destacados de la feria son los lanzamientos. Numerosas empresas eligen este espacio para presentar productos por primera vez, ya sea a nivel local, regional o global, consolidando a la exposición como una plataforma clave para anticipar las tendencias del consumo a escala internacional.

Caras y caretas (1)

Informe desde Haikou, provincia de Hainan, Wang Xiaochuan, de CGTN Español, para Caras y Caretas.

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