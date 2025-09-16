Hacete socio para acceder a este contenido

Mundo Estados Unidos | Consenso |

Madrid

China y EE.UU. entablan conversaciones francas y constructivas sobre comercio y TikTok

China priorizó alcanzar un consenso con Estados Unidos, pero advirtió que se opone a que Washington aumente la lista de sanciones contra entidades chinas.

El viceprimer ministro chino He Lifeng, principal responsable de la parte china en los temas económicos y comerciales con Estados Unidos, mantuvo conversaciones del 14 al 15 de setiembre en Madrid, con el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, y el representante comercial de EE.UU., Jamieson Greer, principales responsables de la parte estadounidense.

Li Chenggang, viceministro de comercio chino, detalló este lunes que las delegaciones de China y Estados Unidos sostuvieron en Madrid una comunicación franca, profunda y constructiva basada en el respetuo mutuo y las consultas igualitarias sobre economía y comercio, incluyendo TikTok.

Consenso marco básico

Durante su reunión en Madrid, las delegaciones de China y Estados Unidos llegaron a un consenso marco básico para la resolución de las cuestiones relacionadas con la red social TikTok mediante la cooperación, la reducción de las barreras a la inversión y la promoción de la cooperación económica y comercial.

En conferencia de prensa, Li Chenggang, representante de comercio internacional de China del Ministerio de Comercio y viceministro de Comercio, reiteró que China siempre se ha opuesto a la politización, la instrumentalización y la militarización de la tecnología y de los asuntos económicos y comerciales, y añadió que nunca buscará alcanzar acuerdos a costa de los principios e intereses de empresas ni de la equidad y la justicia internacionales.

Por su parte, Wang Jingtao, subdirector de la Administración del Ciberespacio de China, detalló que el Gobierno chino examinará y aprobará los asuntos pertinentes relacionados con TikTok, como la exportación de tecnología y la licencia de uso de la propiedad intelectual, de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes. Wang aseguró que ambas partes resolverán el asunto de TikTok a través de métodos como la operación encomendada del negocio de seguridad de datos y contenidos de los usuarios estadounidenses de TikTok, y el permiso para el uso del algoritmo y otros derechos de propiedad intelectual.

Li subrayó que China priorizó alcanzar un consenso con Estados Unidos, pero advirtió que seguirá oponiéndose a que Washington amplíe indebidamene el concepto de seguridad nacional y aumente la lista de sanciones contra entidades chinas.

