China y EE.UU. entablan conversaciones francas y constructivas sobre comercio y TikTok

En conferencia de prensa, Li Chenggang, representante de comercio internacional de China del Ministerio de Comercio y viceministro de Comercio, reiteró que China siempre se ha opuesto a la politización, la instrumentalización y la militarización de la tecnología y de los asuntos económicos y comerciales, y añadió que nunca buscará alcanzar acuerdos a costa de los principios e intereses de empresas ni de la equidad y la justicia internacionales.

Por su parte, Wang Jingtao, subdirector de la Administración del Ciberespacio de China, detalló que el Gobierno chino examinará y aprobará los asuntos pertinentes relacionados con TikTok, como la exportación de tecnología y la licencia de uso de la propiedad intelectual, de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes. Wang aseguró que ambas partes resolverán el asunto de TikTok a través de métodos como la operación encomendada del negocio de seguridad de datos y contenidos de los usuarios estadounidenses de TikTok, y el permiso para el uso del algoritmo y otros derechos de propiedad intelectual.

Li subrayó que China priorizó alcanzar un consenso con Estados Unidos, pero advirtió que seguirá oponiéndose a que Washington amplíe indebidamene el concepto de seguridad nacional y aumente la lista de sanciones contra entidades chinas.