Trabajadores del dulce se manifiestan este lunes contra despidos y violación de acuerdos

Para el sindicato, la situación tiene características de tal gravedad que, al margen de las movilizaciones anunciadas, “no se descarta la instrumentación de otras medidas de lucha a nivel de la Confederación de Sindicatos Industriales del Uruguay” (CSI), de la cual forman parte.

En este marco, la Onoodra desmiente “rotundamente y públicamente” la existencia de una “crisis vinculada a problemas de producción como se sostiene desde la firma”.

Reclaman a la empresa

Reclaman, por esta razón, “respuestas claras y contundentes por parte de Punta Ballena sobre una supuesta reestructura en los ámbitos que correspondan”.

“Nada de lo que afirma la empresa se condice con la realidad, partiendo de la base de que la producción continúa y se realizan horas extras, dejando en evidencia una importante actividad productiva”, agrega.

A la Onoodra, le “llama poderosamente la atención que, por un lado, Punta Ballena despide trabajadores, pero paralelamente incorpora nuevo personal para cubrir la demanda y las necesidades de producción, incurriendo en contradicciones y violaciones de las normas laborales”.