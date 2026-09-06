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Trabajadores del dulce se manifiestan este lunes contra despidos y violación de acuerdos

Los trabajadores de la empresa Punta Ballena denuncian despidos injustificados por parte de la empresa, entre ellos de dirigentes del sindicato.

Trabajadores marchan este lunes.

Trabajadores marchan este lunes.

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Por Redacción Caras y Caretas

Los trabajadores de la empresa Punta Ballena se movilizarán este lunes hacia la planta elaboradora de la empresa. Denuncian despidos abusivos e injustificados, la violación sistemática de los acuerdos alcanzados y atropello a las libertades sindicales mediante la persecución a las y los trabajadores afiliados.

Desde la Organización Nacional de Obreros y Obreras del Dulce y Ramas Afines (Onoodra) se afirma que las medidas impulsadas desde la empresa —despidos abusivos e injustificados y la violación sistemática de los acuerdos alcanzados— configuran “un claro atropello a las libertades sindicales mediante la persecución a las y los trabajadores afiliados”.

Sostiene que los casos afectan a integrantes del comité de base, al delegado de finanzas y en su momento al secretario general de la Onoodra, “evidenciando el propósito de la firma de desarticular a la clase trabajadora”.

Para el sindicato, la situación tiene características de tal gravedad que, al margen de las movilizaciones anunciadas, “no se descarta la instrumentación de otras medidas de lucha a nivel de la Confederación de Sindicatos Industriales del Uruguay” (CSI), de la cual forman parte.

En este marco, la Onoodra desmiente “rotundamente y públicamente” la existencia de una “crisis vinculada a problemas de producción como se sostiene desde la firma”.

Reclaman a la empresa

Reclaman, por esta razón, “respuestas claras y contundentes por parte de Punta Ballena sobre una supuesta reestructura en los ámbitos que correspondan”.

“Nada de lo que afirma la empresa se condice con la realidad, partiendo de la base de que la producción continúa y se realizan horas extras, dejando en evidencia una importante actividad productiva”, agrega.

A la Onoodra, le “llama poderosamente la atención que, por un lado, Punta Ballena despide trabajadores, pero paralelamente incorpora nuevo personal para cubrir la demanda y las necesidades de producción, incurriendo en contradicciones y violaciones de las normas laborales”.

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