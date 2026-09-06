Los trabajadores de la empresa Punta Ballena se movilizarán este lunes hacia la planta elaboradora de la empresa. Denuncian despidos abusivos e injustificados, la violación sistemática de los acuerdos alcanzados y atropello a las libertades sindicales mediante la persecución a las y los trabajadores afiliados.
reclamos laborales
Trabajadores del dulce se manifiestan este lunes contra despidos y violación de acuerdos
Los trabajadores de la empresa Punta Ballena denuncian despidos injustificados por parte de la empresa, entre ellos de dirigentes del sindicato.