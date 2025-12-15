Colombia comenzó a aplicar una disposición de la reforma laboral que representa un avance significativo en derechos laborales y de género: la licencia remunerada por síntomas menstruales incapacitantes. Esta medida, incluida en la Ley 2466 de 2025, busca reconocer las dificultades que pueden experimentar quienes menstruan y garantizar condiciones de trabajo más inclusivas.
paso trascendental
Colombia: entró en vigor la licencia remunerada por cólicos menstruales
La medida reconoce síntomas menstruales incapacitantes y garantiza un día de licencia paga mensual para trabajadoras y personas menstruantes del sector público.