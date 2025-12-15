Hacete socio para acceder a este contenido

Mundo licencia | síntomas menstruales | debate

paso trascendental

Colombia: entró en vigor la licencia remunerada por cólicos menstruales

La medida reconoce síntomas menstruales incapacitantes y garantiza un día de licencia paga mensual para trabajadoras y personas menstruantes del sector público.

Colombia: entró en vigor la licencia remunerada por cólicos menstruales.

 Foto: CCO
Por Redacción Caras y Caretas

Colombia comenzó a aplicar una disposición de la reforma laboral que representa un avance significativo en derechos laborales y de género: la licencia remunerada por síntomas menstruales incapacitantes. Esta medida, incluida en la Ley 2466 de 2025, busca reconocer las dificultades que pueden experimentar quienes menstruan y garantizar condiciones de trabajo más inclusivas.

La norma establece que mujeres y personas menstruantes trabajadoras del sector público que, debido a los efectos de su ciclo menstrual, no puedan desempeñar su jornada laboral, tienen derecho a una licencia remunerada de un día por mes calendario sin que esto afecte su salario ni otros beneficios laborales. El empleador puede otorgar más días si se presenta un certificado médico que justifique la necesidad adicional.

Hacia un debate importante

La nueva normativa ya se comenzó a aplicar en entidades públicas como RTVC. “En RTVC, el bienestar menstrual es un derecho. (…) Procedo a firmar la resolución 273 por la cual se implementa un día de permiso remunerado y dos días de trabajo en casa para mujeres y personas menstruantes, funcionarias públicas de RTVC”, expresó Holman Morris, gerente de la firma.

Por su parte, Camila Manzanares, asesora de género de RTVC, valoró que la nueva ley "nos va a permitir también abrir un debate bien importante sobre las mujeres rurales, campesinas y de las periferias: cómo vamos a reconocer en ellas sus derechos menstruales. Es un paso histórico por la dignidad y la equidad en el trabajo”.

