Colombia: entró en vigor la licencia remunerada por cólicos menstruales.

La norma establece que mujeres y personas menstruantes trabajadoras del sector público que, debido a los efectos de su ciclo menstrual, no puedan desempeñar su jornada laboral, tienen derecho a una licencia remunerada de un día por mes calendario sin que esto afecte su salario ni otros beneficios laborales. El empleador puede otorgar más días si se presenta un certificado médico que justifique la necesidad adicional.