Gobierno de Argentina denunció a la AFA ante la Conmebol

"¿Qué pasa con las contrataciones a empresas propias? - ¿Y la retención de aportes? La lista de irregularidades y manejo turbio del dinero es interminable", señaló la jefa de senadores del bloque oficialista, La Libertad Avanza.

En su presentación ante la Conmebol, la funcionaria acusó a las autoridades de la AFA de vulnerar el Código de Ética y la Política Anticorrupción, Antisoborno y de Cumplimiento del organismo.

En concreto, la senadora reclamó que se investigue si la AFA incurrió en la vulneración de los principios de "integridad, deber fiduciario, conflicto de intereses, transparencia en las contrataciones, uso adecuado de recursos, y prevención del lavado de activos dentro de las federaciones miembro".

En reacción a la demanda de Bullrich, el tesorero de la AFA destacó que la institución es una asociación privada y no un ente bajo la órbita del Estado, de manera que "su dinero no es público y sus contrataciones no se rigen por la ley de compras públicas".

Las ganancias que genera la selección argentina, en tanto, "se destinan a sostener una estructura de 1.300 trabajadores de planta permanente (sin subsidios estatales) y al mantenimiento de predios de nivel internacional donde entrenan 24 selecciones nacionales masculinas y femeninas", detalló Toviggino.

Según especificó este hombre cercano a Tapia, en el predio que lleva el nombre del jugador Lionel Messi "circulan a diario 1.000 personas y 400 atletas se alimentan en sus comedores".

"Por qué no se concentra en la corrupción de su propio Gobierno, con un café con leche y un tostado", ironizó Toviggino al final de su mensaje, también publicado en las redes sociales.

El juez federal Luis Armella ordenó la semana pasada 35 allanamientos a las sedes, clubes de fútbol y domicilios particulares vinculados con la AFA en la investigación conocida como "Sur Finanzas", que hace alusión a una financiera cuyo titular, Ariel Vallejo, es investigado a su vez por supuestas maniobras de lavado de activos.