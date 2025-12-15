Gobierno de Argentina denunció a la AFA ante la Conmebol

El gobierno de Argentina denunció al presidente de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA), Claudio "Chiqui" Tapia, y al tesorero del organismo, Pablo Toviggino, ante el comité de ética de la Conmebol por presuntas irregularidades en el manejo de fondos.
"Denuncié a Tapia y Toviggino ante el Comité de Ética de la CONMEBOL. Deben investigar a fondo a esta mafia que conduce la AFA y ensucia al fútbol argentino", informó este lunes la senadora oficialista Patricia Bullrich en las redes sociales.
En el marco de esta denuncia, la exministra de Seguridad se preguntó dónde se halla el dinero que entra por la publicidad de la AFA y por la selección argentina, campeona de la Copa Mundial de Fútbol de 2022 en Catar, y también inquirió "por qué los premios a los campeones son más bajos que los vuelos de Tapia por el mundo".
"¿Qué pasa con las contrataciones a empresas propias? - ¿Y la retención de aportes? La lista de irregularidades y manejo turbio del dinero es interminable", señaló la jefa de senadores del bloque oficialista, La Libertad Avanza.
En su presentación ante la Conmebol, la funcionaria acusó a las autoridades de la AFA de vulnerar el Código de Ética y la Política Anticorrupción, Antisoborno y de Cumplimiento del organismo.
En concreto, la senadora reclamó que se investigue si la AFA incurrió en la vulneración de los principios de "integridad, deber fiduciario, conflicto de intereses, transparencia en las contrataciones, uso adecuado de recursos, y prevención del lavado de activos dentro de las federaciones miembro".
En reacción a la demanda de Bullrich, el tesorero de la AFA destacó que la institución es una asociación privada y no un ente bajo la órbita del Estado, de manera que "su dinero no es público y sus contrataciones no se rigen por la ley de compras públicas".
Las ganancias que genera la selección argentina, en tanto, "se destinan a sostener una estructura de 1.300 trabajadores de planta permanente (sin subsidios estatales) y al mantenimiento de predios de nivel internacional donde entrenan 24 selecciones nacionales masculinas y femeninas", detalló Toviggino.
Según especificó este hombre cercano a Tapia, en el predio que lleva el nombre del jugador Lionel Messi "circulan a diario 1.000 personas y 400 atletas se alimentan en sus comedores".
"Por qué no se concentra en la corrupción de su propio Gobierno, con un café con leche y un tostado", ironizó Toviggino al final de su mensaje, también publicado en las redes sociales.
El juez federal Luis Armella ordenó la semana pasada 35 allanamientos a las sedes, clubes de fútbol y domicilios particulares vinculados con la AFA en la investigación conocida como "Sur Finanzas", que hace alusión a una financiera cuyo titular, Ariel Vallejo, es investigado a su vez por supuestas maniobras de lavado de activos.