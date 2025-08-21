Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Mundo Miguel Uribe Turbay | ELN | Gustavo Petro

Toma fuerza versión de que la muerte de Miguel Uribe Turbay fue por ajuste de cuentas

Los indicios apuntan a que el asesinato de Miguel Uribe Turbay fue ordenado desde Dubai por el esmeraldero y narcotraficante Julio Lozano Pirateque

Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Miguel Uribe Turbay, precandidato presidencial por el partido Centro Democrático, del expresidente Álvaro Uribe Vélez, falleció el pasado 11 de agosto luego de varias semanas en condición crítica producto de un atentado con pistola durante un acto público en Bogotá.

El hecho que ha sido catalogado por todos los sectores políticos del país como un magnicidio, ha sido aprovechado por la ultraderecha colombiana para atacar al gobierno de Gustavo Petro señalándolo como el verdadero culpable. Mientras tanto y como era de esperarse, todos los actores políticos contrarios al proyecto progresista se reunen alrededor de la figura de Uribe Turbay y cada uno autoproclamándose como los llamados a representar sus postulados.

Contradicciones dentro de su partido

Antes del atentado la figura de Miguel Uribe no era muy popular entre sus propias filas, el sectro político que representaba, aunque muy de derecha, no era cercano a otras manifestaciones de esa misma ala política, ya que era considerado como un "delfín" acomodado que heredó el acumulado político como nieto de un expresidente e hijo de una prestigiosa periodista asesinada por el Cartel de Medellín.

Pocas semanas antes del atentado, varias precandidatas habían hecho referencias a Uribe Turbay como alguien que estaba tratando de mover mucho dinero para comprar la candidatura lejos de ganarla por mérito político. Acusaciones que naturalmente tras el atentado fueron borradas y olvidadas tanto de las redes sociales como de las declaraciones políticas de quienes ahora aspiran a la presidencia.

Respecto a las responsabilidades del hecho en sí, sigue tomando cada vez más fuerza la teoría de que se trató de un ajuste de cuentas por parte de una organización vinculada al comercio de esmeraldas a partir de las acciones de Miguel Uribe Londoño, padre del precandidato asesinado, quien junto con otras personas serían los propietarios de Esmeraldas Santa Ana, mina Las Cunas en Maripí, departamento de Boyacá, en que se habrían apropiado de forma irregular de una de las minas de esa localidad, lo que habría generado conflicto con otros jefes esmeralderos.

Respecto a estos hechos se logró establecer inicialmente que Julio Lozano Pirateque, colombiano que reside en Dubai y que además del negocio de las esmeraldas está vinculado a investigaciones por narcotráfico, por lo que ha sido considerado como parte de la llamada "junta del narcotráfico" de Colombia, ordenó el asesinato, en principio de los dos llamados "zares de las esmeraldas" en agosto del año pasado y abril del presente año.

El comunicado del ELN

Juan Sebastián Aguilar alias "Pedro Pechuga" y Hernando Sánchez fueron asesinados con 8 meses de diferencia, en el mismo lugar y bajo la misma modalidad, un solo disparo de calibre 7.62 hecho por un francotirados a casi 200 metro de distancia desde una zona boscosa cercana al barrio privado donde residían las víctimas.

Los primeros indicios apuntan a que el asesinato de Uribe Turbay se encuadra en este mismo caso y también habría sido ordenado desde Dubai, en retaliación a Uribe Londoño. Esta tesis fue difundida incluso por el vocero del ELN, Antonio García como respuesta a una declaración del presidente Gustavo Petro, quien afirmó que no descartaba la participación de dicha guerrilla en el magnicidio.

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar