Un total de 634 objetos bélicos fueron lanzados desde Rusia hacia Ucrania desde posiciones de tierra, aviones de combate y portaaviones en el mar Caspio, esta ofensiva es la mayor en varios meses y se da justo después del primer encuentro desarrollado en Alaska entre los mandatarios Donald Trump y Vladimir Putin.
Rusia lanzó sobre Ucrania ofensiva por aire, tierra y mar
Rusia lanzó una ofensiva que cubrió gran parte del territorio de Ucrania en las últimas horas luego de la visita de una delegación de la Unión Europea a Trump