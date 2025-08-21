Hacete socio para acceder a este contenido

Mundo Rusia | Ucrania, | Donald Trump

La mayor acción bélica en meses

Rusia lanzó sobre Ucrania ofensiva por aire, tierra y mar

Rusia lanzó una ofensiva que cubrió gran parte del territorio de Ucrania en las últimas horas luego de la visita de una delegación de la Unión Europea a Trump

Un total de 634 objetos bélicos fueron lanzados desde Rusia hacia Ucrania desde posiciones de tierra, aviones de combate y portaaviones en el mar Caspio, esta ofensiva es la mayor en varios meses y se da justo después del primer encuentro desarrollado en Alaska entre los mandatarios Donald Trump y Vladimir Putin.

Drones tipo Geran y drones señuelo, misiles balísiticos Kinzhal, Izkander y Kalibr entre otros fueron lanzados en un movimiento conjunto que golpeó diferenes lugares de Ucrania incluida Kiev y dejando sin fluido eléctrico varios lugares cerca al Donbass. La ofensiva se da luego de que la cumbre en Anchorage, EEUU no dejara firmado un acuerdo de cese al fuego y cada uno de los bandos saliera con sus propias conclusiones.

Durante varias semanas se había difundido con fuerza la información de que la ofensiva rusa había fracasado y que por el contrario había logrado frenar el avance de las tropas de tierra. Por otro lado, durante la semana se produjo una nueva reunión en que varios jefes de estado de Europa fueron a Estados Unidos con el fin de acompañar la posición de Kiev para que la negociación no deje un resultado contrario a sus intereses.

