Rusia lanzó sobre Ucrania ofensiva por aire, tierra y mar

Durante varias semanas se había difundido con fuerza la información de que la ofensiva rusa había fracasado y que por el contrario había logrado frenar el avance de las tropas de tierra. Por otro lado, durante la semana se produjo una nueva reunión en que varios jefes de estado de Europa fueron a Estados Unidos con el fin de acompañar la posición de Kiev para que la negociación no deje un resultado contrario a sus intereses.