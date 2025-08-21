"Ya había querido matarla": el terrible relato de la tía de la niña asesinada por su padre

Etchegoyen relató que Luna había vivido en su casa y que ella había tenido su tenencia. La recordó como “una niña que siempre tenía una sonrisa, siempre amable”. “Esto no tenía que terminar así, pero se sabía. Yo lo había dicho, cuando me sacaron la tenencia y se la dieron a la madre de corazón, como ella la llamaba”, recordó.

Lourdes afirmó que a la niña ugandesa “le aterrorizaba” su padre, que se ocupó de ella después de que su madre reclamara ante la ONU que el militar reconociera su paternidad. “Yo lo viví en carne propia. Un día fui a buscarla a la escuela y él apareció. El terror que vi en sus ojos no se lo deseo a nadie. Lo vieron la maestra, la directora, otras madres. Nadie hizo nada”, reclamó.

La tía sostuvo que el trágico desenlace “se pudo haber evitado”. “Ella tenía el antecedente de que la quiso matar. Cuando ella iba a la escuela le pusieron la restricción”, expresó la mujer, visiblemente conmocionada.

"Yo sabía que la iba a matar", dijo la tía

Lourdes se reencontró con la niña en octubre, luego de su paso por un hogar institucional del Instituto del Niño y Adolescente (INAU) de Salto, al que fue enviada por un episodio de violencia que sufrió en su hogar en el que convivía con su padre y Janet, su madre adoptiva.

"La ‘madre del corazón’ nunca fue a verla (a Salto). Ni en su cumpleaños. Ni una llamada. Ni un caramelo", criticó la tía, que denunció distintos episodios de discriminación que sufrió su sobrina cuando volvió a su casa. "Luna me contó que a ella le compraban ropa usada, y a su hermana, en tiendas nuevas. A ella la mandaban a la escuela de verano. A la otra la sacaban a pasear. Le encantaba la playa, pero no la llevaban", recordó.

Lourdes obtuvo la tenencia de Luna por unos meses, pero su padre y un amigo a quien la mujer definió como "el hombre de la ‘madre del corazón’", lograron quitársela a través de la justicia. "Él ya tenía el deseo de matarla. Cuando le pusieron la restricción, yo supe que no iba a parar", lamentó.

La tía incluso recordó que en una ocasión en Salto, de donde el padre era oriundo, "la quiso asesinar en el auto con el cinturón de seguridad".

Además, la mujer envió un mensaje a los políticos, que entiende "promueven leyes, pero no cambian". "Un hombre que ya quiso matarla, ¿y le dan la custodia? ¿Por qué no ven esto? ¿Por qué no actúan?", cuestionó.