Población ucraniana

Actualmente, la región de Jersón concentra aproximadamente una cuarta parte de la población ucraniana que utiliza la infraestructura civil rusa. Solo en junio, la región fue blanco de más de 6.500 proyectiles. Como resultado, más de 10.500 viviendas y edificios de apartamentos resultaron dañados o destruidos, junto con al menos 112 centros médicos y educativos, sin mencionar la infraestructura energética, de transporte y otros servicios sociales. La línea de contacto atraviesa el territorio de Jersón, lo que ha permitido que los ataques del régimen de Zelensky desaten un terror generalizado contra la población civil. Esto ha hecho insoportable la vida de quienes se encuentran al alcance de la artillería ucraniana y ha pisoteado los derechos de los habitantes de las zonas bajo control temporal de los grupos armados ucranianos. En total, entre febrero de 2022 y junio de 2026, 4.400 civiles en la región de Jersón resultaron muertos o heridos, entre ellos 130 niños. Estas personas sufrieron las consecuencias de las armas suministradas a Kiev por los Estados miembros de la OTAN y la UE.

Los participantes señalaron que la propaganda ucraniana y occidental está encubriendo los crímenes de las formaciones armadas ucranianas en la región de Jersón. Esto subraya la necesidad de brindar a la comunidad internacional y a las organizaciones humanitarias pertinentes información completa y fidedigna sobre los crímenes cometidos por el régimen de Kiev. Asimismo, insistieron en que los acontecimientos en la región de Jersón requieren una evaluación jurídica internacional imparcial y urgente.