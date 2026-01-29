Confirman fallecimiento de las 15 personas que viajaban en avión siniestrado en Colombia.

Las 15 personas que viajaban en un avión de la aerolínea estatal colombiana Satena desaparecido cuando cubría la ruta Cucuta- Ocaña, en el departamento de Norte de Santander (noroeste), murieron, dijeron las autoridades.
"El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Transporte y la Aeronáutica Civil, confirma con profundo dolor el fallecimiento de las quince personas que se encontraban a bordo de la aeronave que cubría la ruta Cúcuta-Ocaña", informó la cartera en un comunicado.
Entre los pasajeros viajaban el legislador Diógenes Quintero, que buscaba su reelección, y el candidato al Senado Carlos Salcedo, ambos del opositor el Partido de la U (centroderecha), con miembros de sus equipos de campaña.
En el avión viajaban 13 pasajeros, un piloto y un copiloto, de acuerdo al comunicado.
"El Partido de la U extiende un mensaje de consuelo y acompañamiento a las familias de las víctimas, a sus seres queridos y a todos quienes hoy sufren por esta tragedia", expresó el partido en un comunicado.
La aeronave Beechcraft 1900 debía aterrizar en el aeropuerto Aguas Claras de Ocaña sobre las 12:10 hora local (17:10 GMT), pero las autoridades aéreas perdieron su rastro entre los municipios de Hacarí y La Playa de Belén, en la región del Catatumbo.
En redes sociales circulan imágenes de la aeronave accidentada tomadas por campesinos del sector que lograron llegar hasta la zona.