Confirman fallecimiento de las 15 personas que viajaban en avión siniestrado en Colombia.

En el avión viajaban 13 pasajeros, un piloto y un copiloto, de acuerdo al comunicado.

"El Partido de la U extiende un mensaje de consuelo y acompañamiento a las familias de las víctimas, a sus seres queridos y a todos quienes hoy sufren por esta tragedia", expresó el partido en un comunicado.

La aeronave Beechcraft 1900 debía aterrizar en el aeropuerto Aguas Claras de Ocaña sobre las 12:10 hora local (17:10 GMT), pero las autoridades aéreas perdieron su rastro entre los municipios de Hacarí y La Playa de Belén, en la región del Catatumbo.

En redes sociales circulan imágenes de la aeronave accidentada tomadas por campesinos del sector que lograron llegar hasta la zona.