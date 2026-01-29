Hacete socio para acceder a este contenido

Mundo avión |

Tragedia

Confirman fallecimiento de las 15 personas que viajaban en avión siniestrado en Colombia

A bordo del avión se encontraban dos tripulantes y 13 pasajeros, de los cuales tres se tratan de figuras políticas de relevancia.

"El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Transporte y la Aeronáutica Civil, confirma con profundo dolor el fallecimiento de las quince personas que se encontraban a bordo de la aeronave que cubría la ruta Cúcuta-Ocaña", informó la cartera en un comunicado.

Entre los pasajeros viajaban el legislador Diógenes Quintero, que buscaba su reelección, y el candidato al Senado Carlos Salcedo, ambos del opositor el Partido de la U (centroderecha), con miembros de sus equipos de campaña.

En el avión viajaban 13 pasajeros, un piloto y un copiloto, de acuerdo al comunicado.

"El Partido de la U extiende un mensaje de consuelo y acompañamiento a las familias de las víctimas, a sus seres queridos y a todos quienes hoy sufren por esta tragedia", expresó el partido en un comunicado.

La aeronave Beechcraft 1900 debía aterrizar en el aeropuerto Aguas Claras de Ocaña sobre las 12:10 hora local (17:10 GMT), pero las autoridades aéreas perdieron su rastro entre los municipios de Hacarí y La Playa de Belén, en la región del Catatumbo.

En redes sociales circulan imágenes de la aeronave accidentada tomadas por campesinos del sector que lograron llegar hasta la zona.

FUENTE: Sputnik

