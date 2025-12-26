Condenado por intento de golpe liderado por Bolsonaro escapó de Brasil y fue detenido en Paraguay

La reciente condena de Vasques

Vasques fue condenado por la Corte Suprema el pasado 16 de diciembre, en el marco del juicio contra los últimos cinco acusados de la intentona golpista orquestada por Bolsonaro, quien ya cumple una pena de 27 años de prisión.

No obstante, Vasques aún no había pasado a cumplir la pena de prisión porque la sentencia aún no estaba firme, puesto que Vasques todavía podía apelar el fallo.

El Supremo halló culpable a Vasques de estar detrás de una operación en la segunda vuelta de las elecciones de 2022 para dificultar la llegada de electores a los centros de votación en feudos tradicionalmente de la izquierda y favorecer así a Bolsonaro, que al final salió derrotado por el actual gobernante, Luiz Inácio Lula da Silva.

Otros treinta condenados por el intento de golpe de Estado liderado Bolsonaro

Además de Vasques, el alto tribunal ha condenado a una treintena de acusados por la trama golpista, contra los que ha dictado penas de entre uno y 27 años de cárcel.

Sumadas las condenas de todo el proceso, que incluyó al propio expresidente Bolsonaro, varios exministros y antiguos jefes de las Fuerzas Armadas, superan los 400 años de prisión.

La más alta fue precisamente para Bolsonaro, a quien la corte consideró como “líder” de ese complot, que comenzó incluso antes de las elecciones de 2022 y tuvo como corolario el violento asalto a las sedes de los tres poderes del Estado del 8 de enero de 2023, una semana después de la investidura de Lula da Silva.