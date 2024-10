Conmoción en Argentina por difusión de fotos de 22 adolescentes 'desnudadas' con IA

Florencia, madre de una de las chicas perjudicadas, refirió que los directivos adujeron que "fue afuera del colegio, que no lo pueden desescolarizar (al menor acusado), que si se llega a suicidar va a ser culpa de ellos", un trato que contrasta con el que se le ha ofrecido a las víctimas.

"Nosotros somos 22 víctimas que están todas muy mal, avergonzadas, no quieren ir al colegio. La mayoría se quiere cambiar y es muy injusto que se tengan que ir cuando no hicieron nada", completó.

Robo y clave bancaria

Entretanto, los padres del joven señalado, aseguraron que a su hijo le robaron su teléfono celular el pasado junio, lo que demostraría que no está implicado en los hechos. Frente a esto, los familiares de las jovencitas alegaron que su nombre aparece vinculado a la Clave Bancaria Uniforme (CBU) de la cuenta en la que se recibieron los pagos por las fotografías modificadas.

"Un compañero se hizo pasar por comprador, porque estaba también en este grupo de Discord donde había 8.000 personas. Y cuando le dieron el CBU, salió el nombre real. Nos pasó todas las capturas y los links. Yo lo denuncié a una ONG que se dedica al 'grooming' y, por suerte, nos dieron una mano gigante", explicó Florencia.

En su decir, gracias al asesoramiento que recibió de la ONG pudo interponer una denuncia judicial. "Las pruebas eran tan contundentes que nos derivaron a hablar con una fiscal. Nos tomaron declaración y al otro día hicieron el allanamiento. Tienen todas las pruebas y se están periciando", abundó.

Afectaciones

Adicionalmente, Florencia indicó que los querellantes desean solicitar "una medida cautelar" para que el sindicado "no tenga contacto con las chicas", pues no hay garantía alguna de que no reincida en su conducta.

"Este chico está en contacto con gente adulta que comparte contenido sexual de chicos, es gravísimo. Hay muchos adultos que les envían este link para que ellos se unan y ahí les empiezan a dar créditos y transferencias, les piden fotos de sus amigas y conocidas", afirmó.

Igor, padre de otra de las estudiantes, alertó que sus preocupaciones se centran en la salud mental de las jóvenes. "A mi hija la veo muy triste, con vergüenza, cambios de humor y actitudes que no están buenas. Me mostró algunas pruebas y era horroroso, asqueroso. Es muy difícil la contención", relató.