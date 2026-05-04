Thiago Ávila preso en Israel escribe carta a su hija Teresa de 2 años

“Siento mucho no estar en casa contigo ahora. Lamentablemente, tu padre, tu madre y tantas personas alrededor del mundo entendieron la tarea histórica que tenemos la responsabilidad de cumplir”, escribió el activista.

Thiago describe escenas graves que califica como “genocidio infantil”, asegurando que más de un millón de niños estarían “siendo amputados sin anestesia” y “llevados a la muerte por el hambre”.

El amor paterno como motor de resistencia

El tono de la carta se vuelve aún más personal cuando Thiago intenta explicarle a su hija, de forma sencilla, por qué arriesgó su vida. Para él, aceptar la muerte de inocentes sería el verdadero peligro para el futuro de Teresa: "Espero que algún día entiendas que, por quererte tanto, no había nada más peligroso para ti y para otros niños que vivir en un mundo que acepta el genocidio", dice un fragmento del mensaje.

El activista le pide a la niña que no olvide los recuerdos afectivos ("recuerda a tu padre como la persona que te cantaba y tocaba la guitarra") y concluye el texto con un llamado directo: “¡Por favor, no olvides Palestina!".

Repercusión y contexto de la prisión

Thiago Ávila fue detenido por fuerzas israelíes en aguas internacionales, cerca de la isla de Creta, en Grecia. El gobierno brasileño, a través de Itamaraty, calificó la acción como "secuestro" y exige la liberación del ciudadano.

La defensa del activista alega que fue sometido a una “extrema brutalidad” durante el abordaje, incluyendo golpizas que le habrían provocado desmayos. Permanece en una prisión en Ashkelon (Askalan) sin que hasta el momento se haya presentado una denuncia formal en su contra. La esposa de Thiago, Lara Souza, también relató a la prensa que él se sintió amenazado durante los interrogatorios, cuando los investigadores israelíes le mostraron fotos de la rutina de su familia en Brasil.

A pesar del duro contexto, la carta se ha compartido como un símbolo de resistencia y del dilema de aquellos padres que se ven forzados a luchar contra la guerra para intentar garantizar un futuro mejor para sus hijos.

Carta íntegra

Querida Teresa,

Siento mucho no estar en casa contigo ahora. Lamentablemente, tu padre, tu madre y tantas personas alrededor del mundo entendieron la tarea histórica que tenemos la responsabilidad de cumplir.

Hoy, más de un millón de niños están sufriendo un genocidio, siendo llevados a la muerte por el hambre, siendo amputados sin anestesia y sufriendo con ideas horribles y llenas de odio, incluso sin saber qué son el sionismo y el imperialismo.

Estoy seguro de que me extrañas mucho, y todos los padres y madres de niños palestinos también los extrañan mucho y darían cualquier cosa para vivir una vida de amor, felicidad y alegría que todo ser humano merece, independientemente de su raza, religión, etnia o cualquier otra característica.

Tu mundo será más seguro porque muchos padres decidieron darlo todo para construir ese mundo mejor para ti.

Espero que algún día entiendas que, por quererte tanto, no había nada más peligroso para ti y para otros niños que vivir en un mundo que acepta el genocidio.

Por favor, recuerda a tu padre como la persona que cantaba para ti y tocaba la guitarra para que te durmieras.

Y cuando crezcas, tu madre también te contará que tu padre fue un revolucionario y que, incluso enfrentando a las personas más horribles con vida —Donald Trump, Benjamin Netanyahu e Itamar Ben-Gvir— se mantuvo firme en la creencia de construir un mundo mejor.

Por favor, ¡no olvides Palestina!

Con todo mi amor,

Thiago Ávila