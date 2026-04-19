Crisis: fuerzas de EEUU incautaron un mercante iraní en el golfo de Omán

Las fuerzas norteamericanas emitieron varias advertencias al Touska para comunicarle que estaba violando el bloqueo estadounidense, precisa la nota.

Mercante advertido

Después de que la tripulación del buque iraní no hiciera caso a las repetidas advertencias durante seis horas, prosigue el texto, el destructor USS Spruance le ordenó que evacuara la sala de máquinas de Touska e inutilizó el sistema de propulsión de la embarcación al disparar varios proyectiles de cañón.

"Luego, infantes de marina estadounidenses de la 31 Unidad Expedicionaria de Marines abordaron la embarcación, que no acataba las normas y ahora permanece bajo custodia estadounidense", agregó el Centcom.

El Mando Central recalcó que los marines de EEUU "actuaron de manera deliberada, profesional y proporcional para garantizar el cumplimiento" del bloqueo.

Desde el comienzo del bloqueo, la Armada estadounidense ha ordenado a 25 buques mercantes que dieran la vuelta o regresaran a un puerto iraní, detalló.

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Trump comunica

Trump afirmó más temprano que Touska se encuentra "bajo sanciones del Departamento del Tesoro de EEUU debido a actividades ilegales previas".

El domingo, el mandatario anunció que una delegación de su país estaba en camino a Islamabad para sostener conversaciones sobre Irán.

Mientras tanto, medios de comunicación iraníes afirmaron que el país persa no enviará una delegación negociadora hasta que no se levante el bloqueo marítimo en el estrecho de Ormuz.

El pasado 7 de abril, tras casi 40 días de enfrentamientos, Teherán presentó a Washington una propuesta de alto el fuego de diez puntos que incluye garantías de no agresión, control sobre el estrecho de Ormuz y reconocimiento de su derecho a enriquecer uranio, además del levantamiento de sanciones, compensaciones y retirada de tropas estadounidenses.

(Sputnik)