Mundo

Presión de Trump

Cuba adopta medidas de emergencia ante la crisis energética por bloqueo norteamericano

Por Redacción Caras y Caretas

El gobierno cubano anunció un paquete de medidas, entre ellas la semana laboral de cuatro días en las empresas estatales y restricciones a la venta de combustible, para hacer frente a la crisis energética que atraviesa el país bajo la presión de Estados Unidos.

El gobierno racionará la venta de combustible, priorizará el teletrabajo e implementará clases semipresenciales en las universidades como parte de su plan de emergencia por el desabastecimiento de combustible provocado por el bloqueo petrolero de Washington. Estas primeras medidas fueron aprobadas por un Consejo de Ministros extraordinario y anunciadas en la televisión estatal por los ministros del Trabajo; Transporte; Educación Superior; Educación y el viceprimer ministro, Oscar Pérez-Oliva.

Por otra parte, el Gobierno cubano facilitará los trámites para que las empresas privadas que tengan la posibilidad importen su propio combustible. A su vez, subrayó que el Estado distribuirá paneles solares a trabajadores esenciales, centros sociales y bancos.

Solidaridad ante la crisis

En los últimos días, el Frente Amplio (FA) anunció que enviará una delegación a Cuba para explorar acuerdos de cooperación bilateral y solidarizarse con la isla a raíz del endurecimiento del bloqueo económico impuesto por EEUU, según adelantó Fernando Gambera, presidente de la Comisión de Asuntos y Relaciones Internacionales de la fuerza política.

Estas presiones “nos empujan a aplicar un conjunto de decisiones, ante todo para asegurar la vida de nuestro país y los servicios básicos, sin renunciar al desarrollo”, declaró el viceprimer ministro Oscar Pérez-Oliva Fraga en la televisión estatal.

“El combustible se destinará a la protección de los servicios esenciales para la población y a las actividades económicas indispensables”, resumió el viceprimer ministro, acompañado por varios ministros, entre ellos los de Trabajo, Educación y Transporte.

