Cuba adopta medidas de emergencia ante la crisis energética por bloqueo norteamericano

El gobierno cubano anunció un paquete de medidas, entre ellas la semana laboral de cuatro días en las empresas estatales y restricciones a la venta de combustible, para hacer frente a la crisis energética que atraviesa el país bajo la presión de Estados Unidos.
Presión de Trump
