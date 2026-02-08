Cuba adopta medidas de emergencia ante la crisis energética por bloqueo norteamericano

Solidaridad ante la crisis

En los últimos días, el Frente Amplio (FA) anunció que enviará una delegación a Cuba para explorar acuerdos de cooperación bilateral y solidarizarse con la isla a raíz del endurecimiento del bloqueo económico impuesto por EEUU, según adelantó Fernando Gambera, presidente de la Comisión de Asuntos y Relaciones Internacionales de la fuerza política.

Estas presiones “nos empujan a aplicar un conjunto de decisiones, ante todo para asegurar la vida de nuestro país y los servicios básicos, sin renunciar al desarrollo”, declaró el viceprimer ministro Oscar Pérez-Oliva Fraga en la televisión estatal.

“El combustible se destinará a la protección de los servicios esenciales para la población y a las actividades económicas indispensables”, resumió el viceprimer ministro, acompañado por varios ministros, entre ellos los de Trabajo, Educación y Transporte.