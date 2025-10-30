Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Mundo Donald Trump |

fue en corea del sur

Cumbre entre Trump y Xi Jinping terminó sin acuerdo comercial pero con promesas

Trump y Xi Jinping se reunieron durante la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) realizada en Corea del Sur.

Encuentro de poderosos.

Encuentro de poderosos.

 Imagen tomada de X
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reconoció que el encuentro cumbre con su homólogo chino, Xi Jinping, celebrado en Corea del Sur, finalizó sin un acuerdo comercial.

"Creo que firmaremos pronto el acuerdo comercial. No tenemos muchos obstáculos serios", se limitó a decir Trump en declaraciones a los periodistas que le acompañan en el avión presidencial en el vuelo de regreso a Estados Unidos.

Trump matizó que se llegó a un entendimiento sobre varias cuestiones importantes, sin dar detalles.

Con todo Trump catalogó de "excelente" la reunión que mantuvo con el presidente chino en la ciudad surcoreana de Busán, en el marco de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

Xi Jinping optimista

Por su parte, el presidente de China, Xi Jinping, abogó por el comercio como el motor de la cooperación con Estados Unidos y no como una barrera para las relaciones entre las dos potencias, en la reunión que mantuvo este jueves con su par estadounidense, Donald Trump, en Corea del Sur.

"La cooperación comercial y económica debe ser el motor de las relaciones chino-estadounidenses y no ser un obstáculo o punto de conflicto", señaló el mandatario en la cita, según recoge el canal televisivo CCTV.

Según el medio, los líderes de las dos naciones acordaron fortalecer la colaboración en los ámbitos del comercio, la energía, los intercambios culturales, humanitarios y otros.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Descubre_China/status/1983901344055644438&partner=&hide_thread=false

Urge a la cooperación

El presidente de China, Xi Jinping, urgió a Estados Unidos a cooperar a nivel regional e internacional para lograr metas globales, en la reunión que mantuvo este jueves con su par estadounidense, Donald Trump, en Corea del Sur.

"China y Estados Unidos deben colaborar de manera positiva en la arena regional e internacional", declaró el mandatario chino en la cita, según informó el canal televisivo CCTV al concluir el encuentro.

Xi subrayó que las dos potencias deben trabajar juntos para conseguir metas importantes para los dos países y para el mundo entero.

El mandatario chino dijo que el mundo enfrenta actualmente múltiples desafíos y los dos países, como grandes potencias, deben mostrar responsabilidad y trabajar juntos.

"El diálogo es mejor que la confrontación. China y Estados Unidos tienen que colaborar en todos los niveles y mejorar el entendimiento mutuo", insistió.

(Sputnik)

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar