Cumbre entre Trump y Xi Jinping terminó sin acuerdo comercial pero con promesas

Con todo Trump catalogó de "excelente" la reunión que mantuvo con el presidente chino en la ciudad surcoreana de Busán, en el marco de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

Xi Jinping optimista

Por su parte, el presidente de China, Xi Jinping, abogó por el comercio como el motor de la cooperación con Estados Unidos y no como una barrera para las relaciones entre las dos potencias, en la reunión que mantuvo este jueves con su par estadounidense, Donald Trump, en Corea del Sur.

"La cooperación comercial y económica debe ser el motor de las relaciones chino-estadounidenses y no ser un obstáculo o punto de conflicto", señaló el mandatario en la cita, según recoge el canal televisivo CCTV.

Según el medio, los líderes de las dos naciones acordaron fortalecer la colaboración en los ámbitos del comercio, la energía, los intercambios culturales, humanitarios y otros.

Urge a la cooperación

El presidente de China, Xi Jinping, urgió a Estados Unidos a cooperar a nivel regional e internacional para lograr metas globales, en la reunión que mantuvo este jueves con su par estadounidense, Donald Trump, en Corea del Sur.

"China y Estados Unidos deben colaborar de manera positiva en la arena regional e internacional", declaró el mandatario chino en la cita, según informó el canal televisivo CCTV al concluir el encuentro.

Xi subrayó que las dos potencias deben trabajar juntos para conseguir metas importantes para los dos países y para el mundo entero.

El mandatario chino dijo que el mundo enfrenta actualmente múltiples desafíos y los dos países, como grandes potencias, deben mostrar responsabilidad y trabajar juntos.

"El diálogo es mejor que la confrontación. China y Estados Unidos tienen que colaborar en todos los niveles y mejorar el entendimiento mutuo", insistió.

(Sputnik)