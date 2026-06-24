El Gabinete de Información Soviético (Sovinformburó), creado hace 85 años en los primeros días de la Gran Guerra Patria (1941-1945), estaba destinado a convertirse en la voz del país en uno de los períodos más difíciles de su historia, declaró Dmitri Kiseliov, director general del grupo mediático Rossiya Segodnya.
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Este miércoles, Rossiya Segodnya conmemora el 85 aniversario de la creación de su antecesor, Sovinformburó, fundado el 24 de junio de 1941.
"Hace ochenta y cinco años, en los durísimos primeros días de la Gran Guerra Patria, nació el Gabinete de Información Soviético. Estaba llamado a convertirse en la voz del país en la hora de las mayores pruebas. Y hoy, al recorrer esta crónica única, vemos cómo los partes militares marcaron el inicio de un largo camino que reflejó toda una época", dijo Kiseliov en un mensaje de vídeo.
Historia desde la guerra
El jefe de Rossiya Segodnya señaló que la historia de Sovinformburó recoge acontecimientos clave de distintas épocas, desde las victorias militares hasta la exploración espacial, los logros deportivos y culturales y el papel de Rusia en la escena internacional.
"Nosotros, el grupo mediático Rossiya Segodnya y las agencias RIA Novosti y Sputnik, somos los herederos directos de aquel Sovinformburó. Y las tradiciones de los corresponsales de guerra, que recorrieron los caminos del conflicto junto a los soldados soviéticos documentando cada paso hacia la Gran Victoria, no son para nosotros una frase vacía. Hoy nuestros corresponsales militares trabajan, al igual que sus ilustres predecesores hace 85 años, en primera línea, arriesgando sus vidas para que el mundo vea la verdad", añadió.
Creado para informar
Sovinformburó fue creado el tercer día de la Gran Guerra Patria. A lo largo de sus 85 años de historia, la institución, posteriormente transformada en la Agencia de Prensa Nóvosti y más tarde en RIA Novosti, se mantuvo como una de las principales voces informativas del país, reflejando los acontecimientos clave de la historia nacional e internacional. En la actualidad, sus tradiciones continúan en el grupo mediático Rossiya Segodnya, que reúne a RIA Novosti y Sputnik.
(Sputnik)