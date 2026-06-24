Personal de emergencia y vecinos de Caracas trabajan para rescatar personas tras el sismo

A una cuadra de este edificio afectado se encuentra la sede de la Dirección Nacional del Gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SputnikMundo/status/2069936341576454647&partner=&hide_thread=false No fue uno, sino dos temblores los que golpearon a Venezuela, según el Sismológico de EEUU



El Servicio Sismológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés) registró dos sismos seguidos con epicentro en Yaracuy, el primero de magnitud 7,2 y el segundo de 7,5,… pic.twitter.com/pkea893lr0 — Sputnik Mundo (@SputnikMundo) June 25, 2026

Instalan campamento en Caracas

Bomberos y funcionarios de los distintos órganos de seguridad de la ciudad instalan un campamento en la zona para atender la contingencia.

El sismo del miércoles afectó principalmente la capital de Venezuela, pero también se sintió en algunas partes de Colombia.

Aún no se han reportado oficialmente números de víctimas fatales ni de heridos.

El Servicio Geológico de EEUU reportó dos temblores de magnitud 7,1, uno con epicentro 28 kilómetros al noroeste del municipio de Montalbán (norte, a unos 100 kilómetros al oeste de Caracas) y previamente había reportado uno de la misma magnitud con epicentro a 21 kilómetros al oeste del municipio de Morón, a una distancia similar de la capital.

(Sputnik)