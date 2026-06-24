Personal de emergencia y vecinos de Caracas trabajan para rescatar personas tras el sismo

Médicos, bomberos y vecinos de Caracas salieron a las calles en la noche del miércoles para socorrer a las personas que quedaron atrapadas entre los escombros y rescatar los cuerpos de los fallecidos tras los temblores de 7,2 y 7,5 registrados en el noroeste de la capital venezolana.
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"En la parroquia (jurisdicción municipal) de San Bernardino, sobre la Avenida de los Próceres, colapsó un edificio residencial, del cual han sacado varios fallecidos y están sacando varios heridos", informó la corresponsal de la Agencia Sputnik presente en el lugar.
En las labores se sumaron habitantes de la zona, y se hizo presente la propia alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez, quien por el momento no ha dado declaraciones a la prensa.
A una cuadra de este edificio afectado se encuentra la sede de la Dirección Nacional del Gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela.
Instalan campamento en Caracas
Bomberos y funcionarios de los distintos órganos de seguridad de la ciudad instalan un campamento en la zona para atender la contingencia.
El sismo del miércoles afectó principalmente la capital de Venezuela, pero también se sintió en algunas partes de Colombia.
Aún no se han reportado oficialmente números de víctimas fatales ni de heridos.
El Servicio Geológico de EEUU reportó dos temblores de magnitud 7,1, uno con epicentro 28 kilómetros al noroeste del municipio de Montalbán (norte, a unos 100 kilómetros al oeste de Caracas) y previamente había reportado uno de la misma magnitud con epicentro a 21 kilómetros al oeste del municipio de Morón, a una distancia similar de la capital.
(Sputnik)