El Centro de Comando Unificado (CCU) del Ministerio del Interior, realizó una capacitación sobre el sistema ShotSpotter (utilizado por la Policía para detectar balaceras en los barrios más conflictivos) dirigida a fiscales de homicidios, estupefacientes y flagrancia, así como a jueces letrados penales y de crimen organizado.
Detección de disparos de armas de fuego
Fiscales y jueces se capacitaron sobre el sistema ShotSpotter que usa la Policía
La capacitación sobre el sistema ShotSpotter estuvo dirigida a fiscales de homicidios, estupefacientes y flagrancia, así como a jueces de crimen organizado.