Sociedad fiscales | jueces | sistema

Detección de disparos de armas de fuego

Fiscales y jueces se capacitaron sobre el sistema ShotSpotter que usa la Policía

La capacitación sobre el sistema ShotSpotter estuvo dirigida a fiscales de homicidios, estupefacientes y flagrancia, así como a jueces de crimen organizado.

Capacitación de fiscales y jueces estuvo a cargo del Centro de Comando Unificado.

Por Redacción Caras y Caretas

El Centro de Comando Unificado (CCU) del Ministerio del Interior, realizó una capacitación sobre el sistema ShotSpotter (utilizado por la Policía para detectar balaceras en los barrios más conflictivos) dirigida a fiscales de homicidios, estupefacientes y flagrancia, así como a jueces letrados penales y de crimen organizado.

Durante una de las jornadas de capacitación, estuvieron presentes el Ministro del Interior, Dr. Carlos Negro; el Director de la Policía Nacional, Comisario General (R) José Manuel Azambuya; el Subdirector Nacional de la Guardia Republicana, Comandante Mayor Gabriel Silvera; y el Director General del CCU, Comisario Mayor Lic. Víctor Torres.

Las jornadas incluyeron instancias teóricas y talleres prácticos, en las que instructores del Centro de Comando Unificado —capacitados en Estados Unidos— instruyeron a jueces y fiscales sobre el funcionamiento y las capacidades de la herramienta tecnológica ShotSpotter.

Carlos Negro en una de las jornada de capacitación

Características del sistema ShotSpotter

Esta tecnología consiste en un sistema de inteligencia artificial acústica que permite la detección de disparos, enviando alertas en tiempo real al CCU y proporcionando información precisa sobre la cantidad de disparos, su ubicación exacta y el tipo de arma utilizada. El sistema ShotSpotter se encuentra operativo en Uruguay desde el año 2023.

El director de la Dirección de Videovigilancia Analítica y Relevamiento Urbano (DIVARU), Comisario Andrés Romero, destacó la importancia de estas instancias de capacitación, ya que permiten mejorar la operativa diaria tanto de la Justicia como de la Policía.

En ese sentido, señaló que “conocer en profundidad esta herramienta tecnológica permite obtener resultados muy positivos en el terreno”.

Asimismo, remarcó que “este trabajo conjunto con los distintos actores, tanto de la Fiscalía como del Poder Judicial, apunta a compartir el conocimiento de la herramienta, sus capacidades y a que todos contemos con un conocimiento profundo para su correcto y eficiente uso”.

Temas

