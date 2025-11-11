Decomisan en Panamá un histórico cargamento de 13.508 kg de cocaína

G5gdQvXXoAAsKcg

Detalles del histórico operativo en aguas de Panamá

La embarcación fue interceptada en las últimas horas del lunes por agentes del Senan al sureste de la isla de San José, en el Pacífico panameño, después de que intentara evadir a las autoridades.

La información de inteligencia señala que la nave había salido "de la parte de Juradó, Buenaventura", en Colombia, y se dirigía "hacia México, lo que obviamente genera una ruta hacia Estados Unidos", dijo el Fiscal Superior de Drogas, Julio Villarreal.

El comandante De Gracia indicó que se incautaron "579 bultos que contenían 11.562 paquetes de sustancia ilícita, con un peso total de 13.508,52 kilogramos, marcando así la mayor incautación registrada en el territorio nacional desde 2008", precisó el Senan en una publicación en sus redes sociales posterior a la conferencia de prensa.

De Gracia destacó ante los periodistas que el alijo se encontraba a plena vista en la embarcación, algo inusual para las autoridades panameñas, que suelen decomisar la droga oculta en contenedores cuando se trata de la ruta marítima.

Panamá se consolidó como un país de tránsito de cocaína que se produce en Sudamérica y que tiene como destino Estados Unidos (EEUU) -el mayor consumidor de cocaína del mundo- y Europa.

El país centroamericano decomisó alrededor de 80 toneladas de sustancias ilícitas en 2024, de acuerdo con datos oficiales de Panamá.