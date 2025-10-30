Hacete socio para acceder a este contenido

Mundo cocaína | operaciones | narcotráfico

Informe sobre narcotráfico

Flujo de cocaína por el Pacífico es "imparable", pese a operaciones militares

El flujo de cocaína transportada por el océano Pacífico es "imparable" pese a las importantes operaciones militares, según reciente informe sobre narcotráfico.

Mega cargamento de cocaína incautado en Ecuador.

Por Redacción Caras y Caretas

Los decomisos de cocaína en el océano Pacífico se duplicaron en los últimos cinco años, al pasar de 180 toneladas en 2020 a 351 en 2024, lo que revela que sólo se incauta una porción de la droga que sale de Colombia, Perú y Bolivia hacia Centroamérica y México y, de ahí, a Estados Unidos (EEUU) y Europa.

La advertencia surge del último informe del Centro Internacional de Investigación y Análisis contra Narcotráfico Marítimo (CMCOM).

Si bien, el CMCOM reconoce que acciones internacionales como la Operación Martillo del Comando Sur de Estados Unidos han sido efectivas para interceptar los cargamentos de estupefacientes en la región, señala que es imposible frenar el flujo de cocaína.

"A pesar de los elevados volúmenes de incautaciones de cocaína, el flujo de la droga es imparable. En los últimos años, los niveles de incautaciones también están aumentando en costas del Pacífico, en El Salvador, Guatemala, Costa Rica, Honduras y Panamá", indica el organismo.

Añade que el incremento de los cultivos de coca en el occidente colombiano seguirá impulsando una mayor oferta de cocaína en lo que resta del año, lo que, a su vez, conlleva el mayor uso de las rutas del Pacífico para el trasiego de la droga.

"Por ahora, no se avizora ningún cambio significativo en el crecimiento de la oferta de cocaína en Colombia", estimó el CMCOM.

Ecuador, DEA y Europol decomisan 13,7 toneladas de cocaína en Islas Galápagos

Una operación conjunta de la Armada de Ecuador y la Guardia Costera de Estados Unidos permitió la interceptación de 13,7 toneladas de cocaína en aguas internacionales al este de las Islas Galápagos.

Hace más de dos días, las autoridades detuvieron a 23 ecuatorianos de nueve embarcaciones, sospechosos de narcotráfico; solo 14 contaban con la documentación pesquera necesaria.

La operación, enmarcada en el Plan Fénix, se basó en información compartida entre la DEA y Europol, y permitió desarticular rutas marítimas de narcotráfico, según Crime Intel.

FUENTE: Sputnik

