Flujo de cocaína por el Pacífico es "imparable", pese a operaciones militares

"A pesar de los elevados volúmenes de incautaciones de cocaína, el flujo de la droga es imparable. En los últimos años, los niveles de incautaciones también están aumentando en costas del Pacífico, en El Salvador, Guatemala, Costa Rica, Honduras y Panamá", indica el organismo.

Añade que el incremento de los cultivos de coca en el occidente colombiano seguirá impulsando una mayor oferta de cocaína en lo que resta del año, lo que, a su vez, conlleva el mayor uso de las rutas del Pacífico para el trasiego de la droga.

"Por ahora, no se avizora ningún cambio significativo en el crecimiento de la oferta de cocaína en Colombia", estimó el CMCOM.

Ecuador, DEA y Europol decomisan 13,7 toneladas de cocaína en Islas Galápagos

Una operación conjunta de la Armada de Ecuador y la Guardia Costera de Estados Unidos permitió la interceptación de 13,7 toneladas de cocaína en aguas internacionales al este de las Islas Galápagos.

Hace más de dos días, las autoridades detuvieron a 23 ecuatorianos de nueve embarcaciones, sospechosos de narcotráfico; solo 14 contaban con la documentación pesquera necesaria.

La operación, enmarcada en el Plan Fénix, se basó en información compartida entre la DEA y Europol, y permitió desarticular rutas marítimas de narcotráfico, según Crime Intel.