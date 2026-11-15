Desafiando al bloqueo, Cuba realizó la 40 edición de la maratón internacional Marabana

"Miles de cubanos y amigos del mundo demuestran que nada nos detiene. El deporte une, sana y levanta", apuntó el mandatario caribeño.

Hoy, contra todo pronóstico, en la capital de #Cuba se corre la 40 edición de #Marabana. Miles de cubanos y amigos del mundo demuestran que nada nos detiene. El deporte une, sana y levanta. Abrazo a Gattorno, alma de este proyecto, gracias por honrar el esfuerzo de cada corredor. pic.twitter.com/iEXffmAF3A — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) November 15, 2026

El atleta Francisco Ronnei Estévez y la corredora Meuri Melissa Bacallao ganaron por primera vez el Marabana, con un tiempo de 2:25:31 y 2:45:41, respectivamente.

Exitosa maratón

De acuerdo con los organizadores del evento, la edición 40 de Marabana reunió a unos 3.000 maratonistas cubanos y un centenar de participantes extranjeros.

Céntricas avenidas de La Habana, como el Malecón, fueron escenario del atletismo de fondo, en un circuito de 42 kilómetros.

Aunque Cuba atraviesa una crisis energética derivada en buena medida del bloqueo y las sanciones de Washington, el INDER ha mantenido el cronograma de competencias como las maratones y la Serie Nacional de Beisbol, ajustando en muchas ocasiones los eventos al horario de la mañana y primeras horas de la tarde para prescindir de la iluminación artificial en estadios y otros espacios.

(Sputnik)