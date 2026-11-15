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Desafiando al bloqueo, Cuba realizó la 40 edición de la maratón internacional Marabana

De acuerdo con los organizadores del evento, la edición 40 de Marabana reunió a unos 3.000 maratonistas cubanos y un centenar de participantes extranjeros.

Cuba no se rinde; realizó la tradicional maratón de La habana.

Cuba no se rinde; realizó la tradicional maratón de La habana.

 Imagen tomada de Prensa Latina
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Por Redacción Caras y Caretas

A pesar de las dificultades generadas por el bloqueo de Estados Unidos, Cuba organizó la famosa maratón Marabana, la que este domingo reunió en su edición 40 a unos 3.000 competidores y unos 100 participantes extranjeros que llegaron a La Habana, según indicaron sus organizadores.

"La 40 edición de Marabana constituye una demostración de la fuerza del deporte cubano, de nuestra capacidad para superar dificultades y de la voluntad de continuar promoviendo la actividad física, la salud y la participación popular", indicó el vicepresidente del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (INDER), Omar Venegas, en sus redes sociales.

También el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, destacó en X que el maratón se realizó "contra todo pronóstico", haciendo alusión a la crisis que atraviesa la isla, derivada en buena medida del cerco energético impuesto por el Gobierno de EEUU a inicios de año.

"Miles de cubanos y amigos del mundo demuestran que nada nos detiene. El deporte une, sana y levanta", apuntó el mandatario caribeño.

El atleta Francisco Ronnei Estévez y la corredora Meuri Melissa Bacallao ganaron por primera vez el Marabana, con un tiempo de 2:25:31 y 2:45:41, respectivamente.

Exitosa maratón

De acuerdo con los organizadores del evento, la edición 40 de Marabana reunió a unos 3.000 maratonistas cubanos y un centenar de participantes extranjeros.

Céntricas avenidas de La Habana, como el Malecón, fueron escenario del atletismo de fondo, en un circuito de 42 kilómetros.

Aunque Cuba atraviesa una crisis energética derivada en buena medida del bloqueo y las sanciones de Washington, el INDER ha mantenido el cronograma de competencias como las maratones y la Serie Nacional de Beisbol, ajustando en muchas ocasiones los eventos al horario de la mañana y primeras horas de la tarde para prescindir de la iluminación artificial en estadios y otros espacios.

(Sputnik)

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