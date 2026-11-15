A pesar de las dificultades generadas por el bloqueo de Estados Unidos, Cuba organizó la famosa maratón Marabana, la que este domingo reunió en su edición 40 a unos 3.000 competidores y unos 100 participantes extranjeros que llegaron a La Habana, según indicaron sus organizadores.
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Desafiando al bloqueo, Cuba realizó la 40 edición de la maratón internacional Marabana
De acuerdo con los organizadores del evento, la edición 40 de Marabana reunió a unos 3.000 maratonistas cubanos y un centenar de participantes extranjeros.