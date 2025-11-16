Nacional venció 1 a 0 a Peñarol y se consagró campeón uruguayo de fútbol femenino

Este sábado Nacional se consagró campeón uruguayo de fútbol femenino por segundo año consecutivo al derrotar por 1 a 0 a Peñarol en el Gran Parque Central.
Las jóvenes del bolso dominaron el partido desde el comienzo, creando varias ocasiones de gol y forzando a la guardameta aurinegra Martina Alonso a intervenir para cerrar su valla.
No obstante, recién en el minuto 74’, Nacional pudo abrir el marcador tras un tiro libre que Martha Figueredo conectó un buen cabezazo de pique al suelo.
Con este resultado Nacional se convierte en campeón uruguayo de fútbol femenino por segundo año consecutivo, alcanzando ocho títulos desde que el torneo se disputa (1997, 2000, 2010, 2011, 2020, 2022, 2024 y 2025). En el total de títulos va segundo atrás de Rampla Juniors que tiene 10. Peñarol tiene cuatro.
NACIONAL:
Josefina Villanueva; Valentina Cousillas, Joiceane Scatola, Isabela Cardoso, Camila Russi; Hadrielen Gomes (83’ Alison Latúa), Cecilia Jourdan, Micaela Fitipaldi; Josefina Félix (56’ Yamila Dornelles (83’ Isabela Pérez)), Sofía Oxandabarat (83’ Cecilia Gómez) y Martha Figueredo.
DT: Marcel Rauss.
PEÑAROL:
Martina Alonso; Carla Larrosa, Sasha Larrea, Daiana Farias, Micaela Domínguez; Jemina Rolfo (82’ Luna Marcia), Josefina Villa (82’ Nicole Dorado), Caroline Díaz (63’ Alegra Rodríguez); Guillermina Basso, Tatiana Magallanes (82’ Solciré Pazos) y Eimy de Cuadro.
DT: Cecilia Santo.