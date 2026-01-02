Hacete socio para acceder a este contenido

Mundo Dinamarca | Groenlandia | Donald Trump

Contra las "amenazas y presiones"

Dinamarca promete "mantenerse firme" contra plan de Trump de ocupar Groenlandia: anunció refuerzo militar

"Estamos trabajando para reforzar la seguridad -militar- en el Ártico", aseguró la primera ministra de Dinamarca ante las nuevas amenazas de Donald Trump.

Dinamarca no está dispuesta a ceder Groenlandia.

Por Redacción Caras y Caretas

La primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, advirtió a principios de este 2026 que su país está incrementando su fuerza militar mientras el presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, sigue amenazando con tomar el control de Groenlandia, tierra estratégica que es dominio danés.

"Estamos plenamente inmersos en reforzar la defensa y la preparación de Dinamarca. Nunca antes habíamos aumentado nuestras capacidades de forma tan marcada. Tan rápida. […] También estamos trabajando para reforzar la seguridad en el Ártico", anunció Frederiksen en su discurso de Año Nuevo.

Las "amenazas, presiones y lenguaje despectivo" por parte de Trump durante 2025

En ese contexto, la líder danesa recordó que el país ha tenido que "escuchar muchas cosas" a lo largo del 2025. "Amenazas. Presiones. Lenguaje despectivo. Procedentes de nuestro aliado más cercano durante generaciones. Sobre el deseo de hacerse con otro país, con otro pueblo. Como si fuera algo que se pudiera comprar y poseer", dijo.

"Eso no tiene cabida en ninguna parte. Cumplimos con nuestras responsabilidades en el mundo. No somos nosotros quienes buscamos ningún conflicto. Pero que nadie tenga dudas: pase lo que pase, nos mantendremos firmes en lo que es correcto y lo que no", declaró la jefa de Gobierno.

Trump se ha empeñado en conseguir "de una u otra forma" que Groenlandia llegue a formar parte de EEUU, argumentando que barcos de numerosas naciones navegan cerca de su costa norte, por lo que Washington debe "tener cuidado".

"Necesitamos Groenlandia para la seguridad nacional, tenemos que tenerla", insistió Trump en sus últimas declaraciones al respecto, incomodando a los dirigentes groenlandeses.

"Nuestra integridad territorial y nuestro derecho a la autodeterminación están basados en los derechos humanos y en el derecho internacional, y no pueden simplemente ignorarse", respondió el primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, afirmando que el territorio danés autónomo no puede ni debe reducirse "a una cuestión de seguridad y poder".

FUENTE: RT en Español

