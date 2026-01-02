Dinamarca promete "mantenerse firme" contra plan de Trump de ocupar Groenlandia: anunció refuerzo militar

"Eso no tiene cabida en ninguna parte. Cumplimos con nuestras responsabilidades en el mundo. No somos nosotros quienes buscamos ningún conflicto. Pero que nadie tenga dudas: pase lo que pase, nos mantendremos firmes en lo que es correcto y lo que no", declaró la jefa de Gobierno.

Trump se ha empeñado en conseguir "de una u otra forma" que Groenlandia llegue a formar parte de EEUU, argumentando que barcos de numerosas naciones navegan cerca de su costa norte, por lo que Washington debe "tener cuidado".

G9FZzzNWYAA7QnT

"Necesitamos Groenlandia para la seguridad nacional, tenemos que tenerla", insistió Trump en sus últimas declaraciones al respecto, incomodando a los dirigentes groenlandeses.

"Nuestra integridad territorial y nuestro derecho a la autodeterminación están basados en los derechos humanos y en el derecho internacional, y no pueden simplemente ignorarse", respondió el primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, afirmando que el territorio danés autónomo no puede ni debe reducirse "a una cuestión de seguridad y poder".