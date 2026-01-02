La primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, advirtió a principios de este 2026 que su país está incrementando su fuerza militar mientras el presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, sigue amenazando con tomar el control de Groenlandia, tierra estratégica que es dominio danés.
Contra las "amenazas y presiones"
Dinamarca promete "mantenerse firme" contra plan de Trump de ocupar Groenlandia: anunció refuerzo militar
"Estamos trabajando para reforzar la seguridad -militar- en el Ártico", aseguró la primera ministra de Dinamarca ante las nuevas amenazas de Donald Trump.