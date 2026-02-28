Hacete socio para acceder a este contenido

Mundo Donald Trump | Israel |

Medio Oriente

Trump confirma agresión estadounidense e Irán ataca bases militares de Estados Unidos

Irán lanzó una contraofensiva con misiles balísticos contra bases militares de Estados Unidos en Catar, Emiratos Árabes Unidos (EAU), Baréin y Kuwait.

Trump confirma participación de EE.UU en los ataques a Irán.
Estados Unidos ha lanzado una operación militar a gran escala contra Irán, declaró el presidente Donald Trump, poco después del anuncio de Israel del inicio de una agresión contra la nación persa.

"Hace poco, el Ejército estadounidense inició importantes operaciones de combate en Irán. Nuestro objetivo es defender al pueblo estadounidense eliminando las amenazas inminentes del régimen iraní", dijo Trump en un video en sus redes sociales. "Lo diré otra vez. Nunca podrán tener un arma nuclear", agregó.

"Las vidas de valientes héroes estadounidenses podrían perderse, y podríamos tener bajas. Eso sucede a menudo en la guerra. Pero no lo hacemos por el presente. Lo hacemos por el futuro. Y es una misión noble", aseveró.

Trump instó a los iraníes a tomar el control del gobierno

A los militares iraníes, Trump les dijo: "Así que depongan las armas. Serán tratados con justicia y con total inmunidad o se enfrentarán a una muerte segura". Además, Trump instó a la gente de Irán de "tomar el control de su Gobierno".

"Al gran y orgulloso pueblo de Irán, les digo esta noche que la hora de su libertad está cerca. Manténganse resguardados. No salgan de sus casas. Es muy peligroso afuera. Caerán bombas por todas partes. Cuando terminemos, tomen el control de su Gobierno", pidió.

"Estados Unidos los respalda con una fuerza abrumadora y devastadora", declaró. "Ahora es el momento de tomar las riendas de su destino [...] Este es el momento de actuar. No lo dejen pasar", concluyó.

Irán responde

La madrugada de este sábado, la República Islámica de Irán lanzó una contraofensiva con misiles balísticos contra bases militares de Estados Unidos en Catar, Emiratos Árabes Unidos (EAU), Baréin y Kuwait. La acción fue ejecutada por el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) como respuesta a los ataques aéreos «preventivos» lanzados previamente por Israel y Washington contra territorio iraní.

El portavoz del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas iraníes advirtió que «cualquier base en toda la región que ayude a Israel será nuestro objetivo», asegurando que se dará una «gran lección» a Tel Aviv y Washington tras lo que calificó como una «agresión desvergonzada».

