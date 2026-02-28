Trump confirma agresión estadounidense e Irán ataca bases militares de Estados Unidos

Trump instó a los iraníes a tomar el control del gobierno

A los militares iraníes, Trump les dijo: "Así que depongan las armas. Serán tratados con justicia y con total inmunidad o se enfrentarán a una muerte segura". Además, Trump instó a la gente de Irán de "tomar el control de su Gobierno".

"Al gran y orgulloso pueblo de Irán, les digo esta noche que la hora de su libertad está cerca. Manténganse resguardados. No salgan de sus casas. Es muy peligroso afuera. Caerán bombas por todas partes. Cuando terminemos, tomen el control de su Gobierno", pidió.

"Estados Unidos los respalda con una fuerza abrumadora y devastadora", declaró. "Ahora es el momento de tomar las riendas de su destino [...] Este es el momento de actuar. No lo dejen pasar", concluyó.

Irán responde

La madrugada de este sábado, la República Islámica de Irán lanzó una contraofensiva con misiles balísticos contra bases militares de Estados Unidos en Catar, Emiratos Árabes Unidos (EAU), Baréin y Kuwait. La acción fue ejecutada por el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) como respuesta a los ataques aéreos «preventivos» lanzados previamente por Israel y Washington contra territorio iraní.

El portavoz del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas iraníes advirtió que «cualquier base en toda la región que ayude a Israel será nuestro objetivo», asegurando que se dará una «gran lección» a Tel Aviv y Washington tras lo que calificó como una «agresión desvergonzada».