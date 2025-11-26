Hacete socio para acceder a este contenido

Política Orsi | presidente | Alejandro Sánchez

Trabajo colectivo

¿Qué dijo Orsi cuando le preguntaron si Sánchez o Díaz mandan más que él?

El presidente Yamandú Orsi defendió su estilo de conducción y explicó por qué delega decisiones en su equipo más cercano.

 Foto: Gastón Britos / FocoUy
Por Redacción Caras y Caretas

El presidente Yamandú Orsi respondió a las críticas de sectores de la oposición que sostienen que las decisiones del Ejecutivo no las toma él, sino el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, y el prosecretario Jorge Díaz. Durante una entrevista con el programa "Desayunos" de Búsqueda, el mandatario relativizó esas afirmaciones y las utilizó para reafirmar su estilo de conducción.

Ante la pregunta sobre si le preocupaba esa percepción, afirmó: “Me encanta que piensen eso”. Recordó que su forma de trabajo es conocida desde su gestión en la Intendencia de Canelones y que siempre privilegió el funcionamiento colectivo. Expresó que “si pongo un equipo en la cancha es para que trabaje”, y subrayó que concentrar todas las decisiones en la figura presidencial puede mostrar fortaleza, pero también “una debilidad”.

El mandatario sostuvo que confía plenamente en sus ministros y colaboradores, incluso cuando se entera de medidas ya adoptadas por las carteras. “A veces me sorprendo por cosas que están pasando, que mejor que ni me enterara, porque para eso están, para trabajar”, señaló.

“Me da una tranquilidad enorme saber que tengo gente que puede resolverlo, puede ir a atender todos los frentes que se están abriendo”, agregó.

"La decisión última es del presidente"

No obstante, aclaró que “la decisión última es del presidente, cuando estampas la resolución, y más de una vez rebotamos alguna resolución”, apuntó. Explicó que las decisiones pasan por su revisión y por el asesoramiento técnico de confianza: “Tengo la suerte de ser el último en ver y con un asesoramiento técnico. Me dicen, mirá, esto viene por acá”.

Sobre si esta modalidad de trabajo, Orsi reconoció que pueden coexistir opiniones dispares, pero lo consideró parte natural de un gobierno que actúa en equipo. “A mí no me molesta. Porque como digo yo, para eso están, para pensar. Y si discrepamos nos sentaremos y lo arreglaremos”, concluyó.

