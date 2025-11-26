El presidente Yamandú Orsi respondió a las críticas de sectores de la oposición que sostienen que las decisiones del Ejecutivo no las toma él, sino el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, y el prosecretario Jorge Díaz. Durante una entrevista con el programa "Desayunos" de Búsqueda, el mandatario relativizó esas afirmaciones y las utilizó para reafirmar su estilo de conducción.
Trabajo colectivo
¿Qué dijo Orsi cuando le preguntaron si Sánchez o Díaz mandan más que él?
