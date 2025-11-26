¿Qué dijo Orsi cuando le preguntaron si Sánchez o Díaz mandan más que él?

“Me da una tranquilidad enorme saber que tengo gente que puede resolverlo, puede ir a atender todos los frentes que se están abriendo”, agregó.

"La decisión última es del presidente"

No obstante, aclaró que “la decisión última es del presidente, cuando estampas la resolución, y más de una vez rebotamos alguna resolución”, apuntó. Explicó que las decisiones pasan por su revisión y por el asesoramiento técnico de confianza: “Tengo la suerte de ser el último en ver y con un asesoramiento técnico. Me dicen, mirá, esto viene por acá”.

Sobre si esta modalidad de trabajo, Orsi reconoció que pueden coexistir opiniones dispares, pero lo consideró parte natural de un gobierno que actúa en equipo. “A mí no me molesta. Porque como digo yo, para eso están, para pensar. Y si discrepamos nos sentaremos y lo arreglaremos”, concluyó.