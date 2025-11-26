Paraguayo de 28 años fue asesinado a tiros en la Curva de Maroñas

La otra víctima del ataque a tiros fue diagnosticada con “herida de arma de fuego en miembro inferior derecho" y "no reviste gravedad”, según el parte médico.

El lugar del hecho fue periciado por efectivos de la Policía Científica, a fin de recabar evidencias y poder dar con los responsables del ataque.

La investigación de este violento episodio está a cargo del Departamento de Homicidios, cuyos agentes hallaron en la escena del crimen, un casquillo y manchas de sangre.