Dos personas murieron en Bolivia por impactos de proyectiles de armas de fuego durante un enfrentamiento entre manifestantes y policías, quienes intentaban dispersar una protesta en el ingreso al "botadero" de residuos sólidos de Colcapirhua, en el departamento de Cochabamba (centro), informó este lunes el director del Hospital de Quillacollo, Julio César Orozco Crespo.
a balazos
Dos muertos en Bolivia al reprimir la policía una protesta
Los manifestantes protestaban en medio de un conflicto por la disposición de la basura en Cochabamba.