Mundo

a balazos

Dos muertos en Bolivia al reprimir la policía una protesta

Los manifestantes protestaban en medio de un conflicto por la disposición de la basura en Cochabamba.

Violencia en Bolivia deja dos muertos.

Violencia en Bolivia deja dos muertos.
Dos personas murieron en Bolivia por impactos de proyectiles de armas de fuego durante un enfrentamiento entre manifestantes y policías, quienes intentaban dispersar una protesta en el ingreso al "botadero" de residuos sólidos de Colcapirhua, en el departamento de Cochabamba (centro), informó este lunes el director del Hospital de Quillacollo, Julio César Orozco Crespo.

"Desde las 8:45 en el servicio de emergencias se atendió a heridos del enfrentamiento producido en el 'botadero de Cotapachi' (Colcapirhua), de los cuales lamentablemente dos llegaron fallecidos y sin signos vitales, y tenemos cuatro heridos", dijo Orozco Crespo al canal estatal Bolivia TV.

Los manifestantes protagonizaban un bloqueo de caminos hace 12 días, en el ingreso al botadero a cielo abierto de Colcapirhua, en un conflicto por el desecho de la basura, y la Policía intervino con gases lacrimógenos.

Muertos a balazos

"Los dos fallecidos fueron derivados al Instituto de Investigaciones Forenses en Bolivia (IDIF) para que se determinen las causas oficiales del fallecimiento. De los seis heridos, cuatro son pobladores y dos de ellos son los fallecidos. Se recolectó como evidencia heridas con proyectiles de armas de fuego", indicó Orozco Crespo.

La falta de un plan municipal para el entierro sanitario de la basura en el departamento de Cochabamba generó este conflicto con el municipio de Colcapirhua, que rechaza el ingreso de más residuos sólidos por la afectación a la salud de los pobladores.

(Sputnik)

