EEUU advierte a Cuba que debe realizar "dramáticos cambios muy pronto"

El Gobierno de EEUU estima que Cuba está a punto de "colapsar" y que el país necesita hacer "cambios drásticos" en el corto plazo, dijo este miércoles la vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.
"Para los intereses de EEUU, es bueno que Cuba sea una democracia verdaderamente libre y próspera. Desafortunadamente, ahora mismo ese no es el caso. Son un régimen que está cayendo. El país está colapsando y es por eso que creemos que les conviene hacer cambios drásticos lo antes posible", dijo Leavitt en conferencia de prensa.
El jueves 29 de enero, el presidente de EEUU, Donald Trump, decretó una emergencia nacional por una presunta amenaza a la seguridad nacional proveniente de Cuba y firmó una orden ejecutiva que permite a Washington imponer aranceles adicionales a las importaciones desde países que suministran petróleo a la isla.
Posteriormente, el mandatario republicano señaló que Cuba es un país que está "muy cerca del colapso" debido a que perdió el acceso al dinero y el petróleo de Venezuela tras el ataque estadounidense del 3 de enero en Caracas, que culminó con el secuestro del presidente Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores.
Aumenta bloqueo a Cuba
Las acciones de la Casa Blanca causaron una escasez grave de combustible en Cuba.
El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, denunció el "bloqueo energético" de Washington, y consideró "condenable que una potencia, con la dimensión que tiene EEUU, asuma una política tan agresiva y tan criminal hacia una pequeña nación".
El mandatario reconoció que Cuba enfrenta serios problemas de disponibilidad de crudo para garantizar la generación eléctrica y las actividades básicas, debido a que desde diciembre no ha ingresado combustible al país.
Este miércoles el canciller cubano, Bruno Rodríguez, se reunió con el presidente ruso, Vladímir Putin, en Moscú para examinar vías de ayuda a la isla.
Durante la reunión, Putin consideró inaceptables las nuevas restricciones contra Cuba.
(Sputnik)