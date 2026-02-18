EEUU advierte a Cuba que debe realizar "dramáticos cambios muy pronto"

Posteriormente, el mandatario republicano señaló que Cuba es un país que está "muy cerca del colapso" debido a que perdió el acceso al dinero y el petróleo de Venezuela tras el ataque estadounidense del 3 de enero en Caracas, que culminó con el secuestro del presidente Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores.

Aumenta bloqueo a Cuba

Las acciones de la Casa Blanca causaron una escasez grave de combustible en Cuba.

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, denunció el "bloqueo energético" de Washington, y consideró "condenable que una potencia, con la dimensión que tiene EEUU, asuma una política tan agresiva y tan criminal hacia una pequeña nación".

El mandatario reconoció que Cuba enfrenta serios problemas de disponibilidad de crudo para garantizar la generación eléctrica y las actividades básicas, debido a que desde diciembre no ha ingresado combustible al país.

Este miércoles el canciller cubano, Bruno Rodríguez, se reunió con el presidente ruso, Vladímir Putin, en Moscú para examinar vías de ayuda a la isla.

Durante la reunión, Putin consideró inaceptables las nuevas restricciones contra Cuba.

(Sputnik)