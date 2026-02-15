Dice Trump que Junta de Paz para Gaza aportará U$S 5.000 millones para iniciativas humanitarias

En este contexto, Trump reiteró la importancia de que el movimiento palestino Hamás "mantenga su compromiso con la desmilitarización total e inmediata".

"La Junta de la Paz demostrará ser el organismo internacional más importante de la historia, y es un honor para mí servir como su presidente", puntualizó.

Un invento de Trump

La Junta de Paz es una iniciativa destinada a resolver conflictos a nivel mundial, comenzando por la Franja de Gaza. El organismo será presidido de forma vitalicia por Trump.

Su creación fue refrendada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) al quedar incluida en el plan de paz de 20 puntos para el enclave palestino, aunque el organismo internacional le otorgó un mandato limitado, circunscrito a la Franja y vigente hasta 2027.

Pese a ello, varios diplomáticos advirtieron que el establecimiento de esta junta podría perjudicar la labor de la ONU.

El 22 de enero, Trump y representantes de varios países que aceptaron unirse a la Junta de Paz firmaron la Carta fundadora del organismo durante una ceremonia celebrada en la ciudad suiza de Davos.

(Sputnik)