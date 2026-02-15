Hacete socio para acceder a este contenido

Mundo Donald Trump |

Dice Trump que Junta de Paz para Gaza aportará U$S 5.000 millones para iniciativas humanitarias

La creación de la Junta de Paz fue refrendada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) al quedar incluida en el plan de paz de 20 puntos para Gaza.

Nada dice Trump del dolor de la población de Gaza

Los Estados miembros de la Junta de Paz, promovida por Estados Unidos, anunciarán en su primera reunión una contribución conjunta de u$s 5.000 millones a las iniciativas humanitarias y la reconstrucción de la Franja de Gaza, reveló el presidente estadounidense, Donald Trump,

"El 19 de febrero de 2026, volveré a reunirme con los miembros de la Junta de Paz en el Instituto de la Paz Donald J. Trump en Washington D. C., donde anunciaremos que los Estados miembros han prometido más de 5.000 millones de dólares para los esfuerzos humanitarios y de reconstrucción de Gaza", declaró Trump el domingo en su plataforma de comunicación Truth Social.

Además, los países miembros "han comprometido a miles de personas con la Fuerza Internacional de Estabilización y la Policía Local" para mantener la seguridad y la paz de los gazatíes, prosiguió el mandatario.

En este contexto, Trump reiteró la importancia de que el movimiento palestino Hamás "mantenga su compromiso con la desmilitarización total e inmediata".

"La Junta de la Paz demostrará ser el organismo internacional más importante de la historia, y es un honor para mí servir como su presidente", puntualizó.

Un invento de Trump

La Junta de Paz es una iniciativa destinada a resolver conflictos a nivel mundial, comenzando por la Franja de Gaza. El organismo será presidido de forma vitalicia por Trump.

Su creación fue refrendada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) al quedar incluida en el plan de paz de 20 puntos para el enclave palestino, aunque el organismo internacional le otorgó un mandato limitado, circunscrito a la Franja y vigente hasta 2027.

Pese a ello, varios diplomáticos advirtieron que el establecimiento de esta junta podría perjudicar la labor de la ONU.

El 22 de enero, Trump y representantes de varios países que aceptaron unirse a la Junta de Paz firmaron la Carta fundadora del organismo durante una ceremonia celebrada en la ciudad suiza de Davos.

(Sputnik)

Temas

