Alerta sanitaria: 1.700 personas confinadas en un crucero tras un brote y un fallecimiento

Cronología del incidente

El crucero inició su recorrido el 6 de mayo en las islas Shetland (Escocia) y realizó escalas en Belfast, Liverpool y Brest. Fue en esta última ciudad, el pasado 11 de mayo, cuando los síntomas alcanzaron su punto crítico y se produjo el fallecimiento del pasajero antes de atracar.

Medidas de emergencia

El prefecto de la región de Nueva Aquitania, Étienne Guyot, ha decretado el bloqueo total del desembarco:

Suspensión de salidas: Ningún pasajero ni tripulante podrá abandonar la nave hasta nuevo aviso.

Restricción portuaria: Se han limitado al mínimo las interacciones con el personal de tierra para evitar contagios.

Intervención médica: Equipos sanitarios especializados están autorizados para intervenir a bordo y gestionar la crisis.

La situación permanece en suspenso a la espera de los resultados de laboratorio que confirmen el agente patógeno causante de la emergencia.