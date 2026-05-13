Alerta sanitaria: 1.700 personas confinadas en un crucero tras un brote y un fallecimiento

Las autoridades sanitarias de Francia han ordenado el confinamiento estricto de más de 1.700 personas a bordo de un crucero de la compañía Ambassador Cruise Line tras detectarse un brote masivo de una infección digestiva aguda que ya se ha cobrado la vida de un pasajero.
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Investigan brote en crucero con 1.700 personas y un fallecimiento
El buque, que transporta a 1.233 pasajeros y 514 tripulantes, permanece bajo custodia en el puerto de Burdeos tras la muerte de un hombre de 90 años a causa de una gastroenteritis severa. Según los informes oficiales, al menos 50 personas adicionales presentan síntomas graves de infección gastrointestinal, incluyendo vómitos y diarrea.
Aunque las pruebas iniciales han descartado la presencia de norovirus y las autoridades han negado cualquier vínculo con el hantavirus, se están realizando análisis exhaustivos en el centro hospitalario de Burdeos para determinar el origen exacto del brote. La principal hipótesis apunta a una posible intoxicación alimentaria masiva ocurrida durante la travesía.
Cronología del incidente
El crucero inició su recorrido el 6 de mayo en las islas Shetland (Escocia) y realizó escalas en Belfast, Liverpool y Brest. Fue en esta última ciudad, el pasado 11 de mayo, cuando los síntomas alcanzaron su punto crítico y se produjo el fallecimiento del pasajero antes de atracar.
Medidas de emergencia
El prefecto de la región de Nueva Aquitania, Étienne Guyot, ha decretado el bloqueo total del desembarco:
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Suspensión de salidas: Ningún pasajero ni tripulante podrá abandonar la nave hasta nuevo aviso.
Restricción portuaria: Se han limitado al mínimo las interacciones con el personal de tierra para evitar contagios.
Intervención médica: Equipos sanitarios especializados están autorizados para intervenir a bordo y gestionar la crisis.
La situación permanece en suspenso a la espera de los resultados de laboratorio que confirmen el agente patógeno causante de la emergencia.