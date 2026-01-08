Un oficial del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) terminó con la vida de una mujer de 37 años en la ciudad de Minneapolis, Minnesota (EE.UU). El crimen ocurrió en medio de un despliegue masivo de más de 2.000 agentes, en lo que se considera la mayor operación represiva contra migrantes en la historia de dicho estado.
redadas migratorias
EE.UU: agente de ICE asesinó a una mujer; Trump respaldó el operativo
"La razón por la que ocurren estos incidentes es porque la izquierda radical amenaza, agrede y ataca a diario a nuestros agentes del orden público y del ICE", expresó el presidente de EE.UU.