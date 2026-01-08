EE.UU: agente de ICE asesinó a una mujer; Trump respaldó el operativo

El alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, fue contundente al calificar la versión oficial como una "narrativa basura", asegurando que los videos demuestran que no hubo tal defensa propia. Por su parte, el jefe de policía local, Brian O’Hara, confirmó que la mujer fallecida ni siquiera era un objetivo de la investigación ni del operativo migratorio.

El respaldo de Trump

Tras el asesinato, el presidente Donald Trump utilizó la red social Truth para justificar el accionar del agente y atacar a los sectores sociales que se oponen a las deportaciones masivas, criminalizando la protesta social.

A través de un mensaje en X, el mandatario sostuvo que estos hechos son consecuencia de que “la izquierda radical amenaza, agrede y ataca a diario a nuestros agentes del orden público y del ICE”. En su publicación, manifesto su apoyo a los uniformados afirmando que “solo intentan hacer su trabajo para conseguir un estado unido seguro”.