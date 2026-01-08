Hacete socio para acceder a este contenido

EE.UU: agente de ICE asesinó a una mujer; Trump respaldó el operativo

"La razón por la que ocurren estos incidentes es porque la izquierda radical amenaza, agrede y ataca a diario a nuestros agentes del orden público y del ICE", expresó el presidente de EE.UU.

Presidente de EE.UU, Donald Trump.

 Foto: Shealah Craighead/ FocoUy
Por Redacción Caras y Caretas

Un oficial del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) terminó con la vida de una mujer de 37 años en la ciudad de Minneapolis, Minnesota (EE.UU). El crimen ocurrió en medio de un despliegue masivo de más de 2.000 agentes, en lo que se considera la mayor operación represiva contra migrantes en la historia de dicho estado.

La víctima fue identificada como Renee Nicole Good. Según la prensa internacional, Good se encontraba en su camioneta, presuntamente solidarizándose con la comunidad migrante y dificultando el avance de las patrullas federales. Al recibir la orden de los agentes, la mujer comenzó a retirar el vehículo de forma lenta; sin embargo, fue interceptada por disparos directos a la cabeza, ejecutados sin contemplación alguna por los efectivos.

Versiones encontradas y el video del asesinato

A pesar de que el hecho quedó registrado en video por testigos presenciales, las autoridades federales intentaron instalar una versión de "legítima defensa". Desde el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) alegaron que el agente disparó por temor a ser arrollado, una narrativa que fue desmentida por las autoridades locales que tuvieron acceso a las imágenes.

El alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, fue contundente al calificar la versión oficial como una "narrativa basura", asegurando que los videos demuestran que no hubo tal defensa propia. Por su parte, el jefe de policía local, Brian O’Hara, confirmó que la mujer fallecida ni siquiera era un objetivo de la investigación ni del operativo migratorio.

El respaldo de Trump

Tras el asesinato, el presidente Donald Trump utilizó la red social Truth para justificar el accionar del agente y atacar a los sectores sociales que se oponen a las deportaciones masivas, criminalizando la protesta social.

A través de un mensaje en X, el mandatario sostuvo que estos hechos son consecuencia de que “la izquierda radical amenaza, agrede y ataca a diario a nuestros agentes del orden público y del ICE”. En su publicación, manifesto su apoyo a los uniformados afirmando que “solo intentan hacer su trabajo para conseguir un estado unido seguro”.

