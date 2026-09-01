Vicepresidenta del Bank of America fue asesinada a puñaladas en el centro de Nueva York

La comisionada del Departamento de Policía de Nueva York, Jessica Tisch, dijo que los ataques, que tuvieron lugar el 31 de agosto alrededor de las 4:24 p. m. (hora del este) en las inmediaciones de la calle 42 Oeste y la Séptima Avenida, parecían ser aleatorios y sin provocación.

"Estamos conmocionados y profundamente entristecidos por la trágica pérdida de nuestra colega. Era una valiosa compañera de equipo a quien echaremos mucho de menos. Nuestras más sinceras condolencias a su familia y a todos sus seres queridos", declaró el gigante bancario estadounidense en un comunicado enviado por correo electrónico a Reuters el martes.

Mujer con problemas mentales fue abatida por la Policía

En tanto, el alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, declaró el lunes en una rueda de prensa que una mujer que portaba varios cuchillos grandes apuñaló a dos personas en Times Square antes de que la policía utilizara una pistola Taser y disparara sus armas.

El Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) indicó que la sospechosa era una mujer con antecedentes de problemas de salud mental.

La sospechosa, Pamela Cisneros, una mujer de 49 años, murió el lunes durante la intervención policial.

La oficina de Bank of America en Manhattan está ubicada a pocos pasos de Times Square, en One Bryant Park. El banco también cuenta con otros centros financieros en toda la ciudad de Nueva York, el corazón del sistema financiero estadounidense.

"La investigación continúa a cargo de la División de Investigación de Uso de la Fuerza del NYPD", declaró el NYPD en un comunicado.