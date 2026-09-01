Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Mundo asesinada | Nueva York | puñaladas

Times Square

Vicepresidenta del Bank of America fue asesinada a puñaladas en el centro de Nueva York

Policía de Nueva York indicó que la sospechosa de matar a la funcionaria del Bank of America, era una mujer con problemas de salud mental que fue abatida.

La asesina fue abatida por la Policía de Nueva York.

La asesina fue abatida por la Policía de Nueva York.
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Por Redacción Caras y Caretas

La vicepresidenta de Bank of America, Erin Piacenti, fue asesinada a puñaladas este lunes en Times Square -centro de Nueva York-, lo que provocó una conmoción en el sector bancario tras el incidente ocurrido a plena luz del día en el corazón de la zona turística de la ciudad.

La mujer de 32 años, era vicepresidenta en la unidad de selección de negocios y conflictos de Bank of America, según su perfil de LinkedIn.

Piacenti sufrió heridas de arma blanca en el incidente y posteriormente fue declarada muerta, informó el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD). Un hombre de 68 años también sufrió heridas de arma blanca y se encuentra en condición estable, agregó el comunicado.

La comisionada del Departamento de Policía de Nueva York, Jessica Tisch, dijo que los ataques, que tuvieron lugar el 31 de agosto alrededor de las 4:24 p. m. (hora del este) en las inmediaciones de la calle 42 Oeste y la Séptima Avenida, parecían ser aleatorios y sin provocación.

"Estamos conmocionados y profundamente entristecidos por la trágica pérdida de nuestra colega. Era una valiosa compañera de equipo a quien echaremos mucho de menos. Nuestras más sinceras condolencias a su familia y a todos sus seres queridos", declaró el gigante bancario estadounidense en un comunicado enviado por correo electrónico a Reuters el martes.

Mujer con problemas mentales fue abatida por la Policía

En tanto, el alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, declaró el lunes en una rueda de prensa que una mujer que portaba varios cuchillos grandes apuñaló a dos personas en Times Square antes de que la policía utilizara una pistola Taser y disparara sus armas.

El Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) indicó que la sospechosa era una mujer con antecedentes de problemas de salud mental.

La sospechosa, Pamela Cisneros, una mujer de 49 años, murió el lunes durante la intervención policial.

La oficina de Bank of America en Manhattan está ubicada a pocos pasos de Times Square, en One Bryant Park. El banco también cuenta con otros centros financieros en toda la ciudad de Nueva York, el corazón del sistema financiero estadounidense.

"La investigación continúa a cargo de la División de Investigación de Uso de la Fuerza del NYPD", declaró el NYPD en un comunicado.

FUENTE: Reuters

Temas

Te puede interesar