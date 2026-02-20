EEUU sancionó a tres funcionarios del gobierno de Gabriel Boric

EEUU impuso restricciones de visa a funcionarios del Gobierno de Chile que, según afirmó, actúan en contra de sus intereses y perjudican la seguridad regional, informó este viernes el Departamento de Estado.
Hacete socio para acceder a este contenido
Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.ASOCIARME
Caras y Caretas Diario
En tu email todos los días
"Hoy, el Departamento de Estado anunció que ha tomado medidas para imponer restricciones de visa a tres funcionarios del Gobierno de Chile que, a sabiendas, dirigieron, autorizaron, financiaron, brindaron apoyo significativo y/o llevaron a cabo actividades que comprometieron infraestructura crítica de telecomunicaciones y menoscabaron la seguridad regional en nuestro hemisferio", indicó el secretario de Estado, Marco Rubio.
Estas personas y sus familiares directos no podrán ingresar a EEUU y sus visas fueron revocadas, detalla la nota.
Chile rechaza sanciones
La decisión fue rechaza por el gobierno de Chile. El presidente Gabriel Boric reivindicó la soberanía de su país al rechazar la sanción.
"Chile es un país orgulloso de su soberanía y profundamente respetuoso de la legislación nacional e internacional, no aceptamos que nadie nos dicte lo que podemos o no podemos hacer más allá del derecho y la ley, nuestra soberanía se respeta", afirmó Boric en su cuenta de la red social X.
La situación se originó la mañana de este viernes cuando el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, informó que se restringieron las visas de tres funcionarios chilenos cuyos nombres no fueron dados a conocer.
Rubio acusa
Según Rubio, los funcionarios chilenos designados "con conocimiento, dirigieron, autorizaron, financiaron y brindaron apoyo sustancial y llevaron a cabo actividades que comprometieron infraestructura crítica de telecomunicaciones y erosionaron la seguridad regional en nuestro hemisferio".
Estas medidas, según Rubio, reafirman el compromiso del presidente Donald Trump con la prosperidad económica y la seguridad nacional de EEUU, y buscan exigir rendición de cuentas a quienes intenten desestabilizar la región.
"En su ocaso, el legado del Gobierno de (Gabriel) Boric quedará aún más empañado por acciones que socavan la seguridad regional en perjuicio último del pueblo chileno. Esperamos avanzar en prioridades compartidas, incluidas aquellas que fortalezcan la seguridad en nuestro hemisferio, con la próxima administración (José Antonio) Kast", señaló secretario de Estado.
Kast, líder del Partido Republicano (ultraderecha), se impuso en las elecciones presidenciales del año pasado y asumirá este 11 de marzo en sustitución del mandatario izquierdista Gabriel Boric.
(Sputnik)