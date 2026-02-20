EEUU sancionó a tres funcionarios del gobierno de Gabriel Boric

Chile rechaza sanciones

La decisión fue rechaza por el gobierno de Chile. El presidente Gabriel Boric reivindicó la soberanía de su país al rechazar la sanción.

"Chile es un país orgulloso de su soberanía y profundamente respetuoso de la legislación nacional e internacional, no aceptamos que nadie nos dicte lo que podemos o no podemos hacer más allá del derecho y la ley, nuestra soberanía se respeta", afirmó Boric en su cuenta de la red social X.

La situación se originó la mañana de este viernes cuando el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, informó que se restringieron las visas de tres funcionarios chilenos cuyos nombres no fueron dados a conocer.

Rubio acusa

Según Rubio, los funcionarios chilenos designados "con conocimiento, dirigieron, autorizaron, financiaron y brindaron apoyo sustancial y llevaron a cabo actividades que comprometieron infraestructura crítica de telecomunicaciones y erosionaron la seguridad regional en nuestro hemisferio".

Estas medidas, según Rubio, reafirman el compromiso del presidente Donald Trump con la prosperidad económica y la seguridad nacional de EEUU, y buscan exigir rendición de cuentas a quienes intenten desestabilizar la región.

"En su ocaso, el legado del Gobierno de (Gabriel) Boric quedará aún más empañado por acciones que socavan la seguridad regional en perjuicio último del pueblo chileno. Esperamos avanzar en prioridades compartidas, incluidas aquellas que fortalezcan la seguridad en nuestro hemisferio, con la próxima administración (José Antonio) Kast", señaló secretario de Estado.

Kast, líder del Partido Republicano (ultraderecha), se impuso en las elecciones presidenciales del año pasado y asumirá este 11 de marzo en sustitución del mandatario izquierdista Gabriel Boric.

(Sputnik)