Argentina: fuerte represión contra trabajadores que rechazan reforma laboral

Todavía no se conoce cuántas son las personas detenidas aunque la Policía de la Ciudad reconoció en un comunicado la detención de tres hombres mayores de edad por “daño” y “resistencia a la autoridad”, en tanto que informó que en primeras horas de la tarde detuvo, además, a otras cinco personas.

Policía de Argentina repliega a los manifestantes contra la reforma laboral



Los protestantes fueron replegados con una tanqueta de agua en las inmediaciones del Congreso, además, las autoridades rodearon a otro grupo de personas que participa en la movilización contra la…

Paro histórico

Respecto al paro, su nivel de acatamiento fue de más del 90 por ciento, afirmó el viernes la Confederación General del Trabajo (CGT), la principal central sindical del país que convocó la medida de fuerza.

"Esta huelga ha sido de un enorme acatamiento, de más del 90 por ciento de la actividad detenida", sostuvo durante una conferencia de prensa uno de los cotitulares generales de la central sindical, Jorge Sola.

Con el presidente Javier Milei en Washington para participar de la reunión inaugural de la Junta de Paz promovida por su par de EEUU, y mientras una movilización frente al Congreso manifestaba su rechazo a la reforma laboral que discute la cámara baja, la CGT recalcó su oposición a la iniciativa del oficialismo, que a su juicio "retrocede 100 años en derechos individuales y colectivos".

En el marco del cuarto paro general organizado por la central sindical desde que asumió la actual gestión en diciembre de 2023, Sola afirmó que el corazón de la reforma laboral consagra "la transferencia de recursos económicos de los trabajadores hacia el sector empleador".

El paro convocado por la principal central obrera del país ha paralizado gran parte del país, incluida el área metropolitana de Buenos Aires, donde vive más de un tercio de la población.

Reforma regresiva

La iniciativa del oficialismo que modifica el régimen de trabajo actual, vigente desde 1974, habilita jornadas de hasta 12 horas diarias a través de un banco que remplazaría por horas libres o jornadas reducidas el pago del tiempo adicional trabajado.

El texto autoriza al empleador a fraccionar las vacaciones de sus empleados por un mínimo de siete días y a que ese período de descanso pueda ser usufructuado en temporada de verano cada dos años.

La iniciativa del oficialismo también extiende el período de prueba en varios regímenes especiales, como el que concierne a los trabajadores rurales o a las trabajadoras de casas particulares.

Se establece además un régimen específico para los empleos relacionados con plataformas digitales, sector en el que el empleado es considerado un trabajador independiente y como tal no tiene derecho a vacaciones pagas o al aguinaldo.

La propuesta también crea un Fondo de Asistencia Laboral alternativo a las indemnizaciones, financiado a través de la seguridad social, y establece además la derogación de estatutos profesionales, entre ellos el del periodista.

(En base a Sputnik y Página/12)