Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Mundo Donald Trump | amenazas |

crece la tensión

Ultimátum a Irán: Trump le da 15 días, de lo contrario "cosas malas" van a suceder

"Diez días sería tiempo suficiente. 10, 15 días a lo sumo (…) Vamos a llegar a un acuerdo o a conseguirlo de una forma u otra", declaró Trump.

Trump eleva el tono de las amenazas a Irán.

Trump eleva el tono de las amenazas a Irán.

 Sputnik
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Mientras mantiene contactos con Irán, el presidente de EEUU, Donald Trump, elevó el tono de sus amenazas y declaró este jueves que Teherán tiene un máximo de 15 días para llegar a un acuerdo con Washington, y advirtió que podrían ocurrir "cosas malas" si no se consigue.

"Diez días sería tiempo suficiente. 10, 15 días a lo sumo (…) Vamos a llegar a un acuerdo o a conseguirlo de una forma u otra", declaró Trump, citado por la prensa de la Casa Blanca.

Previamente, durante la reunión inaugural de la Junta de Paz, celebrada en la ciudad de Washington, Trump dijo que en los próximos días habrá más certezas respecto a las negociaciones con Irán sobre el programa nuclear de la nación persa.

Trump añadió que en los últimos años ha quedado demostrado "que no es fácil" lograr un acuerdo con Irán, pero advirtió que ocurrirán "cosas malas" si las negociaciones no llegan a buen puerto.

Militares y amenazas

El 28 de enero, el presidente de EEUU exigió desde su plataforma Truth Social que Irán se siente a negociar "un acuerdo justo y equitativo, sin armas nucleares" y advirtió que el próximo ataque estadounidense contra el país "será mucho peor" que los anteriores.

Mientras aumentan las tensiones, el precio del crudo Brent ha subido un 6 por ciento en los últimos dos días a alrededor de U$S 71,50 por barril, cerca de un máximo de seis meses.

Estados Unidos ha enviado fuerzas militares a la región en los últimos días después de que Trump ordenó una de las mayores acumulaciones en el área desde la invasión de Irak liderada por Estados Unidos en 2003, mientras evalúa si atacar a la república islámica.

Un segundo portaaviones, el USS Gerald R Ford, se encontraba frente a las costas del norte de África y se dirigía hacia Medio Oriente, mientras que una variedad de aeronaves, desde aviones de carga pesada hasta aviones de comando y control, se dirigieron hacia Europa y Medio Oriente desde los EE. UU.

Algo dialogan

Paralelamente al despliegue de tropas en Oriente Medio, EEUU retomó conversaciones indirectas con Irán sobre el alcance de su programa nuclear.

Las reuniones más recientes, con la mediación de Omán, se celebraron en Mascate, capital de ese país, el 6 de febrero, y en la ciudad suiza de Ginebra, el día 17.

En abril y mayo de 2025, EEUU e Irán celebraron cinco rondas de consultas indirectas con la mediación de Omán en Mascate y Roma.

Aquellas negociaciones quedaron bloqueadas luego de que Israel lanzara el 13 de junio una campaña de bombardeos sobre Irán con el pretexto de que ese país estaba a punto de adquirir un arma nuclear, si bien los iraníes siempre habían negado la dimensión militar de su programa nuclear.

(En base a Sputnik y Nodal)

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar