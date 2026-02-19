Ultimátum a Irán: Trump le da 15 días, de lo contrario "cosas malas" van a suceder

Trump añadió que en los últimos años ha quedado demostrado "que no es fácil" lograr un acuerdo con Irán, pero advirtió que ocurrirán "cosas malas" si las negociaciones no llegan a buen puerto.

Militares y amenazas

El 28 de enero, el presidente de EEUU exigió desde su plataforma Truth Social que Irán se siente a negociar "un acuerdo justo y equitativo, sin armas nucleares" y advirtió que el próximo ataque estadounidense contra el país "será mucho peor" que los anteriores.

Mientras aumentan las tensiones, el precio del crudo Brent ha subido un 6 por ciento en los últimos dos días a alrededor de U$S 71,50 por barril, cerca de un máximo de seis meses.

Estados Unidos ha enviado fuerzas militares a la región en los últimos días después de que Trump ordenó una de las mayores acumulaciones en el área desde la invasión de Irak liderada por Estados Unidos en 2003, mientras evalúa si atacar a la república islámica.

Un segundo portaaviones, el USS Gerald R Ford, se encontraba frente a las costas del norte de África y se dirigía hacia Medio Oriente, mientras que una variedad de aeronaves, desde aviones de carga pesada hasta aviones de comando y control, se dirigieron hacia Europa y Medio Oriente desde los EE. UU.

Algo dialogan

Paralelamente al despliegue de tropas en Oriente Medio, EEUU retomó conversaciones indirectas con Irán sobre el alcance de su programa nuclear.

Las reuniones más recientes, con la mediación de Omán, se celebraron en Mascate, capital de ese país, el 6 de febrero, y en la ciudad suiza de Ginebra, el día 17.

En abril y mayo de 2025, EEUU e Irán celebraron cinco rondas de consultas indirectas con la mediación de Omán en Mascate y Roma.

Aquellas negociaciones quedaron bloqueadas luego de que Israel lanzara el 13 de junio una campaña de bombardeos sobre Irán con el pretexto de que ese país estaba a punto de adquirir un arma nuclear, si bien los iraníes siempre habían negado la dimensión militar de su programa nuclear.

(En base a Sputnik y Nodal)