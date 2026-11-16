El impulso de América Latina y China para construir una comunidad de Asia-Pacífico

El puerto peruano de Chancay, primer puerto de aguas profundas verde e inteligente de Sudamérica, reduce el tiempo y costos logísticos entre China y Perú, al tiempo que beneficia a Colombia, Ecuador, Brasil y otros países, como nuevo corredor terrestre-marítimo entre ambas orillas del Pacífico.

Primera visita de los presidentes a China

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum; la presidenta de Perú, Keiko Fujimori; y el presidente de Chile, José Antonio Kast, asistirán en Shenzhen a la Reunión de Líderes Económicos del APEC de este año. Será su primera visita a China desde que asumieron el cargo. El encuentro se centrará en temas económicos y comerciales, además de que enviará una señal positiva de cooperación China-América Latina en el marco del APEC.

Ante el auge del unilateralismo y el proteccionismo, China y América Latina podrían lograr nuevos resultados en comercio, digitalización y transición verde durante la reunión.