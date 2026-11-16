La 33ª Reunión de Lideres Económicos del APEC se celebrará los días 18 y 19 de noviembre en Shenzhen, China. Es la tercera vez que el país asiático ejerce como anfitriona y cuenta con el firme apoyo de México, Chile y Perú, socios latinoamericanos que desempeñan un papel importante en el foro.
Shenzhen, China
El impulso de América Latina y China para construir una comunidad de Asia-Pacífico
Entre el 18 y 19 de noviembre se celebrará una nueva reunión de Líderes Económicos del APEC en el gigante asiático.