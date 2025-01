El papa dijo tener una caja de archivos sobre "abusos, corrupción y negocios oscuros" en el Vaticano

"'He llegado hasta aquí, he tomado estas medidas, he eliminado a estas personas. Ahora te toca a ti'", recuerda el sumo pontífice las palabras de su predecesor ya fallecido. "He continuado su camino", afirma Francisco, sin detallar con qué escándalos en concreto estaban relacionados los archivos de la caja.

El papa Benedicto XVI anunció su renuncia en febrero de 2013, debido a razones de salud, después de que el último año de su papado fuera ensombrecido por las revelaciones de 'Vatileaks', que expusieron al público casos de corrupción, conflictos internos y mala gestión financiera en el Vaticano.

Además, el pontificado de Benedicto XVI fue manchado por acusaciones de abusos sexuales a menores por parte de algunos sacerdotes.