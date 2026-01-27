El Reloj del Juicio Final marca un nuevo récord: ¿Por qué se ha movido otra vez?

En su configuración inicial, el reloj se estableció en siete minutos hasta la medianoche. El primero movimiento ocurrió en 1949 cuando se adelantó a tres minutos tras la primera prueba de bomba nuclear de la Unión Soviética.

Aunque se trata de una herramienta simbólica, el ajuste refleja la evaluación de expertos sobre los riesgos globales actuales. Con este movimiento, el reloj se posiciona en su punto más cercano al colapso desde que fue creado en 1945 por científicos del Proyecto Manhattan, responsable de la fabricación de las primeras bombas nucleares.

