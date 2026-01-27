Hacete socio para acceder a este contenido

Mundo reloj | récord | mundo

Puede salir mal

El Reloj del Juicio Final marca un nuevo récord: ¿Por qué se ha movido otra vez?

Desde su activación en 1947, el Boletín ha ajustado las manecillas del reloj en 27 ocasiones. El año pasado, el mundo se quedó con 89 segundos hasta "la destrucción total".

Por Redacción Caras y Caretas

El Boletín de Científicos Atómicos adelantó este martes su icónico Reloj del Apocalipsis, situando sus manecillas a solo 85 segundos de la medianoche, un nuevo récord cercano al simbólico Juicio Final del mundo, declaró la presidenta y directora ejecutiva del Boletín, Alexandra Bell.

"Quedan 85 segundos para la medianoche. Esta es la posición más cercana del Reloj de Apocalipsis en la historia", afirmó Bell en una transmisión en YouTube.

Desde su activación en 1945, el Boletín ha ajustado las manecillas del reloj en 27 ocasiones. El año pasado, el mundo se quedó con 89 segundos hasta "la destrucción total".

En su configuración inicial, el reloj se estableció en siete minutos hasta la medianoche. El primero movimiento ocurrió en 1949 cuando se adelantó a tres minutos tras la primera prueba de bomba nuclear de la Unión Soviética.

Aunque se trata de una herramienta simbólica, el ajuste refleja la evaluación de expertos sobre los riesgos globales actuales. Con este movimiento, el reloj se posiciona en su punto más cercano al colapso desde que fue creado en 1945 por científicos del Proyecto Manhattan, responsable de la fabricación de las primeras bombas nucleares.

FUENTE: Sputnik

